СБУ викрило весь ректорат університету, який продав 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 123

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у прифронтовому місті викрито ректора приватного університету, який за хабарі оформлював ухилянтів до аспірантури вишу. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Крім ректора університету, викрито 8 його підлеглих, які діяли у складі злочинної організації. Серед них – його заступники та керівництво інститутів навчального закладу.

За матеріалами справи, лише за період з кінця 2023 і до середини 2024 років злочинна група «заробила» на ухилянтах понад 50 млн грн.

Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять. Цією «схемою» ухилення від мобілізації скористались 2966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову.

Вартість такого «оформлення» становила до 5 тисяч доларів США з однієї особи. Після надання документів «аспіранти» додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тисяч гривень.

Потім, за матеріалами справи, організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та розподіляли їх між собою.

На підставі зібраних доказів ректору вишу та 8 його підлеглим повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у злочинній організації);

ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні різко збільшилася кількість аспірантів. Причому, переважно серед чоловіків призовного віку. Закон про мобілізацію передбачає, що студенти денної та дуальної форм навчання, які отримують освіту вищого рівня, мають право на відстрочку від призову на час навчання. З 2022 року в Україні спостерігалося значне зростання кількості чоловіків, які бажають навчатися в аспірантурі саме на денній формі. І найбільше зростання кількості аспірантів спостерігається серед контрактників, що, пов’язано з менш суворими вимогами до вступу, ніж на бюджетну форму.

Якщо у 2021 році на усіх формах навчання з 7656 аспірантів чоловіків було лише третина (2554), то у 2022 році кількість аспірантів зросла удвічі - до 15 072 осіб, з яких 9725 були чоловіки (зростання майже у 4 рази). А у 2023 році ця цифра збільшилася до 18 835 осіб, з яких 13 594 були чоловіки (зростання у 5 разів).