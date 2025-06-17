Шо по укриттям? Долучіться до опитування «Телеграфа»

Дуже погано: укриття знаходиться надто далеко (понад 20 хвилин пішки) або недоступне (постійно зачинене, немає вказівників), а його стан непридатний для використання (зруйноване, все в плісняві, небезпечне).

Незадовільно: укриття далеко (10-15 хвилин пішки) або важкодоступне (потрібно шукати ключі, обходити перешкоди), а його стан поганий і потребує серйозного ремонту.

Задовільно: укриття відносно недалеко (5-7 хвилин пішки) або частково доступне (двері можуть бути зачинені, але є контакти). Стан задовільний, але є явні недоліки (немає води, вентиляції, сидінь).

Добре: укриття знаходиться близько (менш як 3 пішки) та легкодоступне, добре позначене. Стан добрий і придатний для використання, хоча можуть бути незначні незручності.

Відмінно: укриття дуже близько та повністю доступне 24/7, добре позначене. Воно повністю обладнане, безпечне та знаходиться у відмінному стані.