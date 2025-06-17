Шо по укриттям? Долучіться до опитування «Телеграфа»

«Кременчуцький Телеграф» збирає думки містян про стан і доступність укриттів. Візьміть участь в опитуванні, щоб допомогти оцінити готовність укриттів до надзвичайних ситуацій та впливати на дії міських служб у сфері безпеки
У зв'язку з безперервними загрозами, питання безпеки та доступності укриттів стають особливо важливими. Ми просимо читачів приділити кілька хвилин і відповісти на запитання. Ваша думка допоможе нам зрозуміти поточну ситуацію з укриттями у місті, оцінити їхню готовність до використання та відповідальність міських служб щодо забезпечення безпеки населення.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.