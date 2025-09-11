Олена Шуляк
Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

У Кременчуцькому районі СБУ та поліція викрили схему «фіктивної інвалідності» для ухилення від мобілізації

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 749 Коментарів: 1

   

Під час обшуку у члена ВЛК одного з відділів Кременчуцького районного ТЦК вилучили понад $80 000, €3 000 та пів мільйона гривень

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали вісьмох організаторів оборудок. За суми від 5 до 20 тисяч доларів США ділки переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску або оформлювали фіктивні документи для уникнення призову. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, на Полтавщині викрили лікаря-хірурга — члена військово-лікарської комісії, який торгував фальшивими медичними довідками про важкі діагнози. Про це викриття більш докладно проінформувала пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

 

Правоохоронці затримали члена ВЛК одного з відділів Кременчуцького районного ТЦК та СП після отримання ним 5 000 $ хабаря. За ці гроші він обіцяв «оформити» дружині військовозобов’язаного другу групу інвалідності, що дало б чоловікові відстрочку від мобілізації.

Під час обшуків у підозрюваного було вилучено:

  • медичну документацію,
  • понад 80 000 $, 3 000 € та пів мільйона гривень,
  • документи на нерухомість за кордоном.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ. Суд обрав фігуранту запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави у 242 тис. грн. Наразі тривають слідчі дії.

 

В Службі безпеки розповіли про інші «ухилянтські схеми», які СБУ та Нацполіція викрили в Україні останнім часом.

На Чернігівщині затримано очільницю місцевого коледжу, яка «на папері» зараховувала військовозобов’язаних на навчання до вишу. При цьому насправді фейкові студенти навіть не з’являлися у стінах навчального закладу.

У Києві підозру отримав ділок, який підшукував ухилянтів, а потім за гроші пропонував їм маршрути втечі за кордон «по зеленці».

У Дніпропетровській області затримано ще трьох фігурантів, що доставляли клієнтів до західного кордону України, а потім лісовими стежками переправляли до Євросоюзу.

На Волині викрили зловмисника, який через ліс переправляв ухилянтів до сусідньої країни ЄС.

У Кіровоградській області викрито адміністратора Телеграм-каналу, який поширював локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон України);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Усі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

  

Нагадаємо, у липні ми повідомляли, що СБУ затримала 14-х організаторів «ухилянтських схем» у різних регіонах України — з них два працівники ТЦК з Полтавщини.

У червні ми писали про проведення двох перших етапів спецоперації «Опікун», в ході якої правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовозобовʼязаних у 12 областях Україна та у Києві. Було виявлено близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за особами з інвалідністю, з використанням яких призовники та військові намагалися уникнути мобілізації.

«Кременчуцький Телеграф» також розповів, як СБУ викрило весь ректорат університету, який продав 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів.

Автор: Віктор Крук
Коментарі: 1

evil:
Сьогодні, 15:01

Клієнти: Корф, Володар Реївки Терещенко. Іванян. Далі по списку....


