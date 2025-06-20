Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, що передбачає закон про ветеранський спорт
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Війна

Поліція провела спецоперацію «Опікун» з виявлення ухилянтів: які її результати

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 163 Коментарів: 1

 

Виявлено близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за особами з інвалідністю

Під час проведення двох перших етапів масштабної спецоперації «Опікун» правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовозобовʼязаних та військовослужбовців у 12 областях Україна та у києві. Виявлено близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за особами з інвалідністю, з використанням яких призовники та військові намагалися уникнути мобілізації та виконання обовʼязків військової служби. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

— Наразі ініційовано скасування незаконно отриманих відстрочок та підготовлено документи щодо мобілізації викритих осіб до лав ЗСУ. Вісім фігурантів вже отримали підозри. За ухилення від військової служби в умовах воєнного стану їм загрожує до десяти років увʼязнення, — йдеться в повідомленні.

 

Масштабну схему уникнення мобілізації та проходження військової служби за допомогою фальсифікованих документів викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з внутрішньою безпекою ЗСУ. 

— Зловмисники підроблювали документи про необхідність постійного догляду за власними родичами, які нібито мали інвалідність. Для військових, які перебували на службі, це слугувало підставою для дострокового припинення виконання службових обовʼязків за сімейними обставинами. У випадку з чоловіками, які підлягали мобілізації, фальшиві документи гарантували їм отримання відтермінування від служби в армії, — пояснює пресслужба Нацполіції.

У повідомленні навели приклад 27-річного киянина, який за один день встиг одружитися й одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за «новоспеченою» дружиною, яка виявилась особою з інвалідністю. 
В іншому епізоді військовий у Дніпрі не лише додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини ІІ групи інвалідності, а ще й незаконно отримав понад 160 тис. грн грошової компенсації за невикористану відпустку.

 
На підставі зібраних доказів вже вісьмом учасникам «схем» повідомлено про підозру. Дії підозрюваних кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом);
  • ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період);
  • ⁠ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 3 ст. 190 (Шахрайство).

 
Наразі проводяться подальші заходи для збору доказової бази та притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до «схеми» осіб.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтаві взяли під варту викладача одного із професійно-технічних училищ за продаж військовозобов’язаним фіктивних повісток.

Ми також повідомляли, що СБУ та Нацполіція викрили весь ректорат університету, який продав 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів, що дозволяло їм отримати відстрочку від призову за мобілізацією.

Раніше ми писали, що на Полтавщині створюють мобільні блокпости, які працюватимуть у всіх районах області.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Нацполіція ухилянти військовозобов'язані особи з інвалідністю військовослужбовці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

129
KSV:
Сьогодні, 18:47

Відколи Київ пишеться з маленької букви?


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх