Поліція провела спецоперацію «Опікун» з виявлення ухилянтів: які її результати

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 163 Коментарів: 1

Виявлено близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за особами з інвалідністю

Під час проведення двох перших етапів масштабної спецоперації «Опікун» правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовозобовʼязаних та військовослужбовців у 12 областях Україна та у києві. Виявлено близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за особами з інвалідністю, з використанням яких призовники та військові намагалися уникнути мобілізації та виконання обовʼязків військової служби. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

— Наразі ініційовано скасування незаконно отриманих відстрочок та підготовлено документи щодо мобілізації викритих осіб до лав ЗСУ. Вісім фігурантів вже отримали підозри. За ухилення від військової служби в умовах воєнного стану їм загрожує до десяти років увʼязнення, — йдеться в повідомленні.

Масштабну схему уникнення мобілізації та проходження військової служби за допомогою фальсифікованих документів викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з внутрішньою безпекою ЗСУ.

— Зловмисники підроблювали документи про необхідність постійного догляду за власними родичами, які нібито мали інвалідність. Для військових, які перебували на службі, це слугувало підставою для дострокового припинення виконання службових обовʼязків за сімейними обставинами. У випадку з чоловіками, які підлягали мобілізації, фальшиві документи гарантували їм отримання відтермінування від служби в армії, — пояснює пресслужба Нацполіції.

У повідомленні навели приклад 27-річного киянина, який за один день встиг одружитися й одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за «новоспеченою» дружиною, яка виявилась особою з інвалідністю.

В іншому епізоді військовий у Дніпрі не лише додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини ІІ групи інвалідності, а ще й незаконно отримав понад 160 тис. грн грошової компенсації за невикористану відпустку.



На підставі зібраних доказів вже вісьмом учасникам «схем» повідомлено про підозру. Дії підозрюваних кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом);

ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період);

⁠ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 190 (Шахрайство).



Наразі проводяться подальші заходи для збору доказової бази та притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до «схеми» осіб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтаві взяли під варту викладача одного із професійно-технічних училищ за продаж військовозобов’язаним фіктивних повісток.

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Раніше ми писали, що на Полтавщині створюють мобільні блокпости, які працюватимуть у всіх районах області.