Поліція провела спецоперацію «Опікун» з виявлення ухилянтів: які її результати

Під час проведення двох перших етапів масштабної спецоперації «Опікун» правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовозобовʼязаних та військовослужбовців у 12 областях Україна та у києві. Виявлено близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за особами з інвалідністю, з використанням яких призовники та військові намагалися уникнути мобілізації та виконання обовʼязків військової служби. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Масштабну схему уникнення мобілізації та проходження військової служби за допомогою фальсифікованих документів викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з внутрішньою безпекою ЗСУ.
У повідомленні навели приклад 27-річного киянина, який за один день встиг одружитися й одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за «новоспеченою» дружиною, яка виявилась особою з інвалідністю.
В іншому епізоді військовий у Дніпрі не лише додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини ІІ групи інвалідності, а ще й незаконно отримав понад 160 тис. грн грошової компенсації за невикористану відпустку.
На підставі зібраних доказів вже вісьмом учасникам «схем» повідомлено про підозру. Дії підозрюваних кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:
Наразі проводяться подальші заходи для збору доказової бази та притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до «схеми» осіб.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтаві взяли під варту викладача одного із професійно-технічних училищ за продаж військовозобов’язаним фіктивних повісток.
Ми також повідомляли, що СБУ та Нацполіція викрили весь ректорат університету, який продав 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів, що дозволяло їм отримати відстрочку від призову за мобілізацією.
Раніше ми писали, що на Полтавщині створюють мобільні блокпости, які працюватимуть у всіх районах області.
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