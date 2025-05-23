«Працюватимуть у всіх районах області». У Полтавській ОВА прокоментували створення мобільних блокпостів

У Кременчуцькому районі діятиме мобільний блокпост у «рамках відпрацювання деяких безпекових заходів». Такі блокпости працюватимуть у всіх районах області, усього їх буде 4. Про це повідомив т. в. о. керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут під час візиту до Кременчука 23 травня.
Додамо, що створення блокпостів погодила Рада оборони області 7 травня, рішення введено в дію розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 14 травня. Блокпости формуватимуться з представників поліції, патрульної поліції, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), військової служби правопорядку та, за потреби, Служби безпеки України (СБУ).
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