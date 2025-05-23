«Працюватимуть у всіх районах області». У Полтавській ОВА прокоментували створення мобільних блокпостів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 775 Коментарів: 1

У Кременчуцькому районі діятиме мобільний блокпост у «рамках відпрацювання деяких безпекових заходів». Такі блокпости працюватимуть у всіх районах області, усього їх буде 4. Про це повідомив т. в. о. керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут під час візиту до Кременчука 23 травня.

— Ми повинні посилювати деякі заходи в секторі безпеки, захисту. Туди буде залучена посилена група з представників військової, так і правоохоронної структури. Це не стаціонарні, а мобільні блокпости, — розповів Когут.

Додамо, що створення блокпостів погодила Рада оборони області 7 травня, рішення введено в дію розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 14 травня. Блокпости формуватимуться з представників поліції, патрульної поліції, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), військової служби правопорядку та, за потреби, Служби безпеки України (СБУ).