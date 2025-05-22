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У Кременчуцькому районі створять мобільний блокпост — ОВА

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 2 946 Коментарів: 2

Блокпости формуватимуться з представників поліції, патрульної поліції, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), військової служби правопорядку та, за потреби, Служби безпеки України (СБУ)

У Кременчуцькому районі працюватиме мобільний блокпост. Такі пости діятимуть в усіх 4 районах області. Відповідне рішення Ради оборони області від 7 травня введено в дію розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 14 травня.

Блокпости формуватимуться з представників поліції, патрульної поліції, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), військової служби правопорядку та, за потреби, Служби безпеки України (СБУ). 

Також територіальні громади області закуплять та встановлять системи відеоспостереження. Ці системи інтегрують до обласної платформи «Безпечна Полтавщина». Встановлення камер планується до 1 серпня 2025 року.

Нагадаємо, на блокпостах під Кременчуком чергують добровольці ДФТГ, а не військовослужбовці ТЦК.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: flickr.com
Теги: блокпост ТЦК та СП поліція
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Коментарі: 2

5 121
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:56

Мобільні це як? Де хочуть, там стоятимуть? 


4 0
1 441
evil:
Сьогодні, 16:12

Це не блокпост. Це фільтраційне гестапо. Каральні загони.

 

Цитата: zzzzzz

Мобільні це як? Де хочуть, там стоятимуть? 

Тіко так. Як пересувне шапіто. Бандити на дорозі. А блокпостом офіційно назвали, бо якшо проти тебе полюція буде робити протиправні дії, то відеофіксація заборонена. Регочіть , 73%! Шашличків наїлися?

 


5 0

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