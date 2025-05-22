У Кременчуцькому районі створять мобільний блокпост — ОВА

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 2 946 Коментарів: 2

Блокпости формуватимуться з представників поліції, патрульної поліції, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), військової служби правопорядку та, за потреби, Служби безпеки України (СБУ)

У Кременчуцькому районі працюватиме мобільний блокпост. Такі пости діятимуть в усіх 4 районах області. Відповідне рішення Ради оборони області від 7 травня введено в дію розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 14 травня.

Блокпости формуватимуться з представників поліції, патрульної поліції, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), військової служби правопорядку та, за потреби, Служби безпеки України (СБУ).

Також територіальні громади області закуплять та встановлять системи відеоспостереження. Ці системи інтегрують до обласної платформи «Безпечна Полтавщина». Встановлення камер планується до 1 серпня 2025 року.

Нагадаємо, на блокпостах під Кременчуком чергують добровольці ДФТГ, а не військовослужбовці ТЦК.