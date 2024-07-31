На блокпостах під Кременчуком чергують добровольці ДФТГ, а не військовослужбовці ТЦК

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 202

На блокпостах під Кременчуком разом з поліцією чергують люди зі зброєю та у військовій формі. Дехто вважає, що це представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Втім, це не так.

Під час нагородження інструкторів Кременчуцького ДФТГ № 3, які проводили допідготовку новобранців однієї з бойових бригад ЗСУ, що тримає оборону на південному напрямку, командир добровольчого формування підполковник Андрій Чуйко відповів на питання нашого видання щодо цих чергувань.

Він пояснив, що на блокпостах чергують його добровольці разом з патрульними поліцейськими, які виконують завдання територіальної оборони. І жодних військовослужбовців ТЦК та СП там немає.

— На блокпостах ми несемо службу лише з представниками патрульної поліції Кременчука. ТЦК до нас ніякого відношення не має і його представники з нами не чергують, — заявив він.

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Андрій Чуйко також пояснив, які головні завдання зараз стоять перед Кременчуцьким ДФТГ № 3.

— Головне завдання — це наша участь у виконанні заходів територіальної оборони на території Кременчуцького району. Це і заняття з бойової підготовки, і підготовка населення до національного спротиву, і несення служби на блокпостах, — пояснив він.

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Офіцер також розповів, що добровольці Кременчуцького ДФТГ № 3 двічі на тиждень займаються бойовою підготовкою та щомісяця виїжджають на стрільби зі штатної зброї.

Крім того, командир ДФТГ зазначив, що у складі добровольчого формування можуть служити тільки ті, хто пройшов медичну комісію й придатний за станом здоров’я виконувати службові обов’язки. Адже добровольці мають штатну зброю й можуть виконувати з нею реальні бойові завдання.

Хто такі добровольці ДФТГ

Варто зазначити, що добровольці ДФТГ не є військовослужбовцями, хоча й на добровольчих засадах виконують завдання територіальної оборони.

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Втім, у ДФТГ така ж сама військова дисципліна, як і в армії. Добровольці після зарахування до складу ДФТГ приймають присягу, підписують контракт добровольця та виконують бойові завдання.

На початку повномасштабної війни у Кременчуцькому районі було створено 8 ДФТГ. Наприкінці 2022 року рішенням командування Сил територіальної оборони ЗСУ вони були реформовані, і на базі найбільш боєздатного ДФТГ № 3 створили єдине добровольче формування, яке наразі існує на території Кременчуцького району.

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Саме це формування, яким командує підполковник у відставці Андрій Чуйко, має штатне озброєння, постійно проводить заняття з бойової підготовки та виконує реальні бойові завдання, які йому ставить військове командування.