Перша чи Друга ліга: вирішилася доля футбольного клубу «Кремінь»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 115

Клуб вирішив долю другої команди та на шляху розв'язання питання домашніх ігор

Сьогодні, 31 липня, вирішилася доля виступів футбольного клубу «Кремінь». «Кремінь» замінить в Першій лізі «Звягель», який призупинив виступи в змаганнях під егідою ПФЛ. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив директор ФК «Кремінь» Андрій Філь.

Причиною зняття житомирського клубу з Першої ліги стала проблема з домашнім стадіоном «Авангард», який не пройшов атестацію УАФ. До речі, «Кремінь» також не зможе грати домашні матчі на «Кремінь-Арені», оскільки стадіон зі штучним покриттям.

«Кременчуцький Телеграф» в ексклюзивному коментарі дізнався про долю другої команди, варіанти домашніх стадіонів та «бронь» футболістів від мобілізації.

Доля «Кременя» та «Кремінь-2»

— Чи вирішилася доля «Кременя»? Ми гратимемо у Першій чи Другій лізі?

— «Кремінь» виступатиме у Першій лізі. Рішення прийняли сьогодні в якій лізі гратимемо. Також сьогодні відбулося жеребкування. Перший тур 8 серпня (із Запоріжжям — ред.).

— Яка доля «Кремінь-2»? Клуб заявлятиме другу команду у Другу лігу?

— Ні, не будемо. Ми не знали до останнього не знали в якій лізі гратимемо, тому «Кремнем-2» не займалися. А зібрати команду за тиждень — неможливо. Якби ми навіть хотіли, фізично не можливо встигнути.

1 тур. 8.08.2024

МФК «Металург» — «Кремінь»

«Вікторія» — «Діназ»

«Нива-Кудрівка» — «ЮКСА»

ФСК «Маріуполь» — «Металіст 1925»

СК «Полтава» — пропускає тур.

2 тур. 17.08.2024

МФК «Металург» — «Вікторія»

«Діназ» — «Кудрівка»

«ЮКСА» — СК «Полтава»

«Кремінь» — «Металіст 1925»

ФСК «Маріуполь» — пропускає тур.

Де гратимуть домашні матчі «синьо-білі»

— Де проходитимуть домашні ігри «Кременя»?

— На цей час ведемо перемовини з декількома стадіонами, оскільки цього року по регламенту Перша ліга гратиме на натуральних полях. Тому гратимемо в іншому місті, оскільки у Кременчуці штучне покриття.

— Асоціація футболу Кременчука за підтримки ФК «Кремінь» анонсувала відновлення натурального покриття на стадіоні «Політехнік». Яка його доля?

— Стадіон не має ліцензії проведення матчів професійних команд. Сподіваємося у майбутньому потрапимо на отримання ліцензії.

— Андрію, які міста Ви розглядаєте для проведення домашніх матчів «Кременя»?

— Розглядаємо Горішні Плавні, Олександрію і Кропивницький.

— Чи є у нас зміни у тренерському штабі?

— Ігор Климовський залишається головним тренером, йому допомагатиме Ярослав Здирко та 21-річний аналітик Богдан Москвичов.

Про мобілізацію футболістів «Кременя»

За інформацією «Телеграфа» директор ФК «Кремінь» Андрій Філь доєднався до лав Національної гвардії України й при цьому продовжує виконувати обов’язки директора та допомагати «Кременю». Своє рішення коментує неохоче, адже вважає, що це звичайний вчинок українця — захищати батьківщину.

— Чи є «броня» від мобілізації у футболістів «Кременя»?

— Наші футболісти не потрапляють під мобілізацію, адже команда у нас молода — до 25 років.