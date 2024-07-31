Перша чи Друга ліга: вирішилася доля футбольного клубу «Кремінь»

Сьогодні, 31 липня, вирішилася доля виступів футбольного клубу «Кремінь». «Кремінь» замінить в Першій лізі «Звягель», який призупинив виступи в змаганнях під егідою ПФЛ. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив директор ФК «Кремінь» Андрій Філь.
Причиною зняття житомирського клубу з Першої ліги стала проблема з домашнім стадіоном «Авангард», який не пройшов атестацію УАФ. До речі, «Кремінь» також не зможе грати домашні матчі на «Кремінь-Арені», оскільки стадіон зі штучним покриттям.
«Кременчуцький Телеграф» в ексклюзивному коментарі дізнався про долю другої команди, варіанти домашніх стадіонів та «бронь» футболістів від мобілізації.
— Чи вирішилася доля «Кременя»? Ми гратимемо у Першій чи Другій лізі?
— «Кремінь» виступатиме у Першій лізі. Рішення прийняли сьогодні в якій лізі гратимемо. Також сьогодні відбулося жеребкування. Перший тур 8 серпня (із Запоріжжям — ред.).
— Яка доля «Кремінь-2»? Клуб заявлятиме другу команду у Другу лігу?
— Ні, не будемо. Ми не знали до останнього не знали в якій лізі гратимемо, тому «Кремнем-2» не займалися. А зібрати команду за тиждень — неможливо. Якби ми навіть хотіли, фізично не можливо встигнути.
— Де проходитимуть домашні ігри «Кременя»?
— На цей час ведемо перемовини з декількома стадіонами, оскільки цього року по регламенту Перша ліга гратиме на натуральних полях. Тому гратимемо в іншому місті, оскільки у Кременчуці штучне покриття.
— Асоціація футболу Кременчука за підтримки ФК «Кремінь» анонсувала відновлення натурального покриття на стадіоні «Політехнік». Яка його доля?
— Стадіон не має ліцензії проведення матчів професійних команд. Сподіваємося у майбутньому потрапимо на отримання ліцензії.
— Андрію, які міста Ви розглядаєте для проведення домашніх матчів «Кременя»?
— Розглядаємо Горішні Плавні, Олександрію і Кропивницький.
— Чи є у нас зміни у тренерському штабі?
— Ігор Климовський залишається головним тренером, йому допомагатиме Ярослав Здирко та 21-річний аналітик Богдан Москвичов.
За інформацією «Телеграфа» директор ФК «Кремінь» Андрій Філь доєднався до лав Національної гвардії України й при цьому продовжує виконувати обов’язки директора та допомагати «Кременю». Своє рішення коментує неохоче, адже вважає, що це звичайний вчинок українця — захищати батьківщину.
— Чи є «броня» від мобілізації у футболістів «Кременя»?
— Наші футболісти не потрапляють під мобілізацію, адже команда у нас молода — до 25 років.
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