Вже завтра у Кременчуці у змішаному форматі почитає працювати дитячий садок № 32

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Поки що садок працюватиме в орендованому приміщенні дитсадка № 34 та приймає одну різновікову групу на 20 дітей

Уже завтра, 1 серпня, у Кременчуці у змішаному форматі відновлює роботу дитячий садок № 32. Про відкриття садочка інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Працюватиме дитсадок в орендованому приміщенні закладу дитячої освіти № 34, що знаходиться за адресою вулиця Софіївська, 82.

Приймає заклад освіти поки лише одну різновікову групу на 20 дітей. Працюватиме вона із 07.00 до 17.30 із триразовим харчуванням. Приймають дітей на навчання віком від 3 років. Групи раннього молодшого віку продовжують працювати дистанційно.

Під час повітряної тривоги вихованці дитсадка користуватимуться укриттям закладу позашкільної освіти «Академія майбутнього».

Дізнатися детальну інформацію та записати дитину в садок можна за телефоном 096-430-22-83 (Лариса Малікова).

Нагадаємо, дитячий садок № 34 відновив роботу з 24 червня. Протягом кількох тижнів педагогічний колектив закладу відстоював можливість працювати у своєму приміщенні та водити дітей в укриття закладу позашкільної освіти «Академія майбутнього». Хоча тоді міська влада пропонувала адміністрації орендувати приміщення та працювати у дитсадку № 32.