Поліція розшукує зниклого безвісти 39-річного мешканця Горішніх Плавнів Іллю Д'якова

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Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 39-річного мешканця Горішніх Плавнів Іллю Д’якова. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, рідні втратили зв’язок із чоловіком на минулому тижні, 24 липня.

Прикмети чоловіка: зріст 180-185 см, середньої статури, волосся русяве, очі темні, має татуювання на безіменному пальці правої руки (ієрогліф схожий на літеру «І») та на боці під лівою рукою (у вигляді трикутника).

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 0979007298, 0977754472 або на лінію 102.

Нагадаємо, у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.