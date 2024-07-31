На охорону громадського порядку в виконкомі Кременчука планують витратити понад 90 тисяч гривень

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 129 Коментарів: 1

Міська влада планує виділити гроші на оплату послуг охорони громадського порядку у приміщення виконавчого комітету. На це піде 92 тис. 800 гривень. Відповідне рішення оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради, його виконком ще не ухвалив.

Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, загалом у 2023 році охорона будівлі виконкому кременчужанам обійшлась у 380 тисяч гривень. У 2022 році виконком Кременчуцької міської ради замовляв такі послуги у військової частини Нацгвардії, яка перемогла на торгах. Ціна договору склала 332 тис. гривень. Також ця військова частина перемогла на аукціоні й 2021 року — тоді вона надавала послуги охорони будівлі виконкому. Вартість угоди зі змінами склала 250 тис. гривень.