З наступного тижня запрацює Кременчуцький дитячий садочок №34: графік

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З понеділка, 24 червня, Кременчуцький дитячий садочок № 34 почне працювати у змішаній формі навчання. Вихованці закладу навчатимуться у власному приміщенні. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний».

Розповіли, що у садочку працюватимуть 2 різновікові групи в режимі цілого дня з 7:30 до 18:00 для 30 дітей. Для вихованців забезпечать триразове харчування. Набирають дітей з 3-х років, розповіли на каналі.

Нагадаємо, що 10 червня у дитячому садочку № 34 відбулися збори батьків і колективу, на яких обговорювали реорганізацію садка. Колектив садочка звернувся до міського голови та директора департаменту освіти з проханням не реорганізовувати садочок та не переводити й колектив, і дітей у садок № 32 на вулиці Шевченка. Адже з початку війни у садочку зробили ремонт — замінили усі вікна, вентиляційну систему та пожежну сигналізацію.

19 червня спеціальна комісія оглянула дитячий садок № 34 у Кременчуці стосовно його готовності для відкриття та роботи з дітьми в очному режимі.