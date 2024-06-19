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Доля садочка № 34: спеціальна комісія оглянула заклад та ухвалила рішення щодо подальшої його роботи

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 276

 

Оглянули заклад представники місцевої влади, Держпродспоживслужби, департаменту освіти, ДСНС

Сьогодні, 19 червня, спеціальна комісія оглянула дитячий садок № 34 у Кременчуці стосовно його готовності для відкриття та роботи з дітьми в очному режимі.

На комісії були присутні представники міської ради, Держпродспоживслужби, Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій, департаменту освіти, а також депутати.

 

Комісія оглянула територію та приміщення садочка — усі групи, харчоблок. Перевірили стан меблів, справність вогнегасників, наявність витяжної системи, пожежної сигналізації — провели повний та детальний огляд.

 

За словами голови спеціальної комісії, Світлани Павлівни, заклад дошкільної освіти № 34 готовий до нового навчального року та може приймати дітей у своєму приміщенні.

— Зауважень у членів комісії немає. Працівники садочка ще мають виконати певні інструкції, а так заклад готовий до прийняття вихованців.

Роз’яснила голова комісії й подальшу процедуру щодо відкриття дитсадка для очного навчання.

— Питання про відкриття садочка винесуть на сесію міської ради, і якщо не з наступного понеділка, то через тиждень діти уже можуть його відвідувати.

Відстань між садочком і найближчим укриттям в «Академії майбутнього» комісію теж влаштовує. Лишилося тільки дочекатися рішення ДСНС.

Наразі, адміністрація садочка, після підписання акту, має укласти договір спільного використання найпростішого укриття в Академії майбутнього, яке також обстежили сьогодні. Далі, Кременчуцька міська рада має прийняти відповідне рішення, щодо визначення форми навчального процесу.

Прокоментував сьогоднішню роботу комісій і депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко. Говорить, раніше огляд і укриття, і садочка планувався на 20 червня, проте у вівторок ввечері вирішили його провести на день раніше.

— Ми сьогодні побачили конструктивну роботу усіх членів комісії, які оглянули найпростіше укриття. І як ми почули й від голови комісії, і від представника департаменту освіти, усі відповідні документи будуть підписані. Що стосується відстані між садочком та укриттям — ми бачимо, що у жодного члена комісії не було якогось спеціального приладу для вимірювання відстані. Садочок до роботи також повністю готовий. Проте головне — це бажання колективу, які хочуть, щоб садочок відкрився, вони хочуть працювати — і наразі ми бачимо результат.

Богдан Лазоренко додає, що усього цього вдалося досягти завдяки злагодженій роботі колективу, представників міської влади та суспільному розголосу.

Нагадаємо, що 10 червня у дитячому садочку № 34 відбулися збори батьків і колективу, на яких обговорювали реорганізацію садка. Колектив садочка звернувся до міського голови та директора департаменту освіти з проханням не реорганізовувати садочок та не переводити й колектив, і дітей у садок № 32 на вулиці Шевченка. Адже з початку війни у садочку зробили ремонт — замінили усі вікна, вентиляційну систему та пожежну сигналізацію.

«Кременчуцький Телеграф» стежитиме за ситуацією навколо дитячого садка № 34 та інформуватиме читачів щодо цього.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: дитячий садок комісія робота діти
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