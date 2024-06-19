Доля садочка № 34: спеціальна комісія оглянула заклад та ухвалила рішення щодо подальшої його роботи

Сьогодні, 19 червня, спеціальна комісія оглянула дитячий садок № 34 у Кременчуці стосовно його готовності для відкриття та роботи з дітьми в очному режимі.
На комісії були присутні представники міської ради, Держпродспоживслужби, Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій, департаменту освіти, а також депутати.
Комісія оглянула територію та приміщення садочка — усі групи, харчоблок. Перевірили стан меблів, справність вогнегасників, наявність витяжної системи, пожежної сигналізації — провели повний та детальний огляд.
За словами голови спеціальної комісії, Світлани Павлівни, заклад дошкільної освіти № 34 готовий до нового навчального року та може приймати дітей у своєму приміщенні.
— Зауважень у членів комісії немає. Працівники садочка ще мають виконати певні інструкції, а так заклад готовий до прийняття вихованців.
Роз’яснила голова комісії й подальшу процедуру щодо відкриття дитсадка для очного навчання.
Відстань між садочком і найближчим укриттям в «Академії майбутнього» комісію теж влаштовує. Лишилося тільки дочекатися рішення ДСНС.
Наразі, адміністрація садочка, після підписання акту, має укласти договір спільного використання найпростішого укриття в Академії майбутнього, яке також обстежили сьогодні. Далі, Кременчуцька міська рада має прийняти відповідне рішення, щодо визначення форми навчального процесу.
Прокоментував сьогоднішню роботу комісій і депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко. Говорить, раніше огляд і укриття, і садочка планувався на 20 червня, проте у вівторок ввечері вирішили його провести на день раніше.
Богдан Лазоренко додає, що усього цього вдалося досягти завдяки злагодженій роботі колективу, представників міської влади та суспільному розголосу.
Нагадаємо, що 10 червня у дитячому садочку № 34 відбулися збори батьків і колективу, на яких обговорювали реорганізацію садка. Колектив садочка звернувся до міського голови та директора департаменту освіти з проханням не реорганізовувати садочок та не переводити й колектив, і дітей у садок № 32 на вулиці Шевченка. Адже з початку війни у садочку зробили ремонт — замінили усі вікна, вентиляційну систему та пожежну сигналізацію.
«Кременчуцький Телеграф» стежитиме за ситуацією навколо дитячого садка № 34 та інформуватиме читачів щодо цього.
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