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Кременчук, Освіта

У «Академії Майбутнього» оглядають облаштоване укриття: фото

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 226

Обладнане сховище має два приміщення, які розраховані на 137 дітей

Зараз у центрі позашкільної освіти «Академія майбутнього» спеціальна комісія приймає укриття. Про це з місця повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа». 

Обладнане сховище має два приміщення, які розраховані на 137 дітей. В одній кімнаті будуть вихованці центру, а в іншу ходитимуть вихованці дитсадка № 34, розповіли під час комісії. Додамо, що в центрі загалом мають облаштувати 2 сховища. Ремонт другого планували завершити у серпні цього року.

Нагадаємо, раніше директорка Валентина Бєльська розповідала, що ремонт укриттів коштував приблизно 1,5 млн гривень без урахування інженерних мереж. Як вказано на Prozorro, заміна мереж в «Академії Майбутнього» коштувала майже 1 млн грн. Роботи виконувала фірма «Данкобуд» з Кіровоградської області.

Нагадаємо, другий корпус  центру позашкільної освіти «Академія Майбутнього», що розташоване на проспекті Свободи, працює у змішаному форматі навчання з осені 2023 року.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: сховище Академія майбутнього
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