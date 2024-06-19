У «Академії Майбутнього» оглядають облаштоване укриття: фото

Зараз у центрі позашкільної освіти «Академія майбутнього» спеціальна комісія приймає укриття. Про це з місця повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

Обладнане сховище має два приміщення, які розраховані на 137 дітей. В одній кімнаті будуть вихованці центру, а в іншу ходитимуть вихованці дитсадка № 34, розповіли під час комісії. Додамо, що в центрі загалом мають облаштувати 2 сховища. Ремонт другого планували завершити у серпні цього року.

Нагадаємо, раніше директорка Валентина Бєльська розповідала, що ремонт укриттів коштував приблизно 1,5 млн гривень без урахування інженерних мереж. Як вказано на Prozorro, заміна мереж в «Академії Майбутнього» коштувала майже 1 млн грн. Роботи виконувала фірма «Данкобуд» з Кіровоградської області.

Нагадаємо, другий корпус центру позашкільної освіти «Академія Майбутнього», що розташоване на проспекті Свободи, працює у змішаному форматі навчання з осені 2023 року.