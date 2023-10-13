«Академія майбутнього» у Кременчуці відновлює очне навчання

У Кременчуці у змішаній (очній та дистанційній) формі запрацює Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього». Рішення про визначення форми організації навчального процесу затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 13 жовтня.
В очному режимі працюватимуть гуртки у другому корпусі закладу, який розташований за адресою: вул. Свободи, 128. Частина гуртків продовжить працювати у дистанційному режимі та на різних локаціях міста.
Власного укриття в центрі позашкільної освіти немає, тому використовуватимуть укриття КГЖЕПу «Автозаводське» (просп. Свободи, 122/42).
Враховуючи потужності укриття, працюватимуть по 2-3 гуртки, які змінюватимуться згідно з розкладом кожні 2 години.
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