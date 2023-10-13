Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 99

Ці вихідні у Кременчуці будуть теплими

Вихідними, кременчужанам прогнозують теплу погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 14 жовтня, вдень очікується +16...+20°C. До обіду в Кременчуці протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Вітер буде південного напрямку. Опадів не прогнозують.

Наступного дня, 15 жовтня, вдень стовпчики термометрів покажуть +21°C. У Кременчуці хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вітер буде південно-західного напрямку. Опадів також не буде.