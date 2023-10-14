На Полтавщині аграрії завершують жнива та посів озимих культур - Пронін

На Полтавщині аграрії завершують жнива та посів озимих культур. Про хід збирання пізніх зернових в області повідомив новопризначений начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

- Аграрії Полтавщини перетнули екватор збирання зернових. Намолотили більше 2,2 млн тонн зерна. Крім того, зібрали понад 1 млн тонн соняшнику і 600 тис. тонн сої. Збір цих двох культур закінчують. Наразі аграрії молотять кукурудзу, збирають цукровий буряк. Завершують посів озимих культур. Площі під ними – на рівні минулого року.

Дякуємо всім, хто щоденно працює в полях. Робить свій внесок у забезпечення продовольчої безпеки. Дбає про новий урожай. Слава Україні! - написав очільник Полтавської ОВА.