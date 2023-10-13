Для дітей ветеранів війни у закладах освіти Кременчука буде безоплатне харчування

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Ця пільга окрім ветеранів російсько-української війни буде поширена й на дітей деяких інших пільгових категорій громадян

У зв’язку з формуванням єдиної державної ветеранської політики депутати Кременчуцької міської внесли зміни у Міську комплексну програму «Ветерани Кременчука» на 2021-2023 роки», якими передбачили безоплатне харчування у закладах освіти для дітей ветеранів російсько-української війни. Ця пільга окрім дітей ветеранів війни буде поширена й на дітей деяких інших пільгових категорій громадян.

Таке рішення прийняли у п’ятницю, 13 жовтня, на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.

Зміни стосуються забезпечення безкоштовного харчування дітей, які є вихованцями закладів дошкільної освіти та учнями закладів загальної середньої освіти учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності, внутрішньо переміщених осіб, дітей загиблих (померлих) в зоні проведення АТО, ООС, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, загиблих учасників Революції Гідності.

Очікується, що у дитсадках цього року безоплатне харчування отримають 267 дітей таких пільгових категорій. Для цього з міського бюджету буде виділено 1 млн 531 тис. грн. Вартість харчування дитини у дитсадках передбачена у розмірі 26,04 грн та 18,65 грн на день (в залежності від віку дитини).

На безоплатне харчування дітей ветеранів війни у школах у 2023 році передбачені видатки міського бюджету у 3 млн 85 тис. грн. Очікується, що цією пільгою скористується 646 дітей. Вартість обідів для них передбачена у розмірі 18,65, 19,36, 22,11 та 26,04 грн в залежності від навчального закладу.