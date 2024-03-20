Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Центр позашкільної освіти «Академія Майбутнього» зможе запрацювати з початку осені — керівництво

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 16

 

У закладі розміщено 2 укриття — обидва розраховані на 150 осіб

Кременчуцький центр позашкільної освіти «Академія Майбутнього» має завершити облаштування двох укриттів у першому корпусі до початку нового навчального року. Про це повідомила директорка закладу Валентина Бєльська під час виїзного засідання постійних депутатських комісій з питань освіти та з питань бюджету 20 березня.

Наразі центр працює на дистанційній формі навчання. У закладі розміщено 2 укриття — обидва розраховані на 150 осіб. Облаштування першого сховища планують закінчити у червні, а друге — у серпні.

 

За словами Валентини Бєльської, ремонт укриттів коштував приблизно 1,5 млн гривень без урахування інженерних мереж. Як вказано на Prozorro, заміна мереж в «Академії Майбутнього» коштувала майже 1 млн грн. Роботи виконувала фірма «Данкобуд» з Кіровоградської області.

Нагадаємо, другий корпус  центру позашкільної освіти «Академія Майбутнього», що розташоване на проспекті Свободи, працює у змішаному форматі навчання з осені 2023 року.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: Академія майбутнього укриття
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх