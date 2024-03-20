Центр позашкільної освіти «Академія Майбутнього» зможе запрацювати з початку осені — керівництво

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У закладі розміщено 2 укриття — обидва розраховані на 150 осіб

Кременчуцький центр позашкільної освіти «Академія Майбутнього» має завершити облаштування двох укриттів у першому корпусі до початку нового навчального року. Про це повідомила директорка закладу Валентина Бєльська під час виїзного засідання постійних депутатських комісій з питань освіти та з питань бюджету 20 березня.

Наразі центр працює на дистанційній формі навчання. У закладі розміщено 2 укриття — обидва розраховані на 150 осіб. Облаштування першого сховища планують закінчити у червні, а друге — у серпні.

За словами Валентини Бєльської, ремонт укриттів коштував приблизно 1,5 млн гривень без урахування інженерних мереж. Як вказано на Prozorro, заміна мереж в «Академії Майбутнього» коштувала майже 1 млн грн. Роботи виконувала фірма «Данкобуд» з Кіровоградської області.

Нагадаємо, другий корпус центру позашкільної освіти «Академія Майбутнього», що розташоване на проспекті Свободи, працює у змішаному форматі навчання з осені 2023 року.