Про зниження призовного віку для мобілізації та службу поліцейських в ЗСУ – речник Полтавського ОТЦК

Офіцери запасу поліції та ДСНС, незалежно від їх спеціальних звань у цих силових структурах, можуть служити в ЗСУ у своїх військових званнях, а вони можуть бути солдатськими чи сержантськими
Начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» відповів на питання, щодо призову по мобілізації колишніх правоохоронців, рятувальників, пенсіонерів силових відомств, держслужбовців та депутатів. А також висловив свою думку стосовно законодавчих ініціатив щодо зниження призовного віку для проведення мобілізації з 27 до 25 років.
Речник Полтавського обласного ТЦК та СП, відповідаючи на питання чи бувають випадки, що колишні правоохоронці, які мають спеціальні офіцерські звання, служать у військових частинах ЗСУ у військових званнях солдатів та сержантів на відповідних посадах?
Тож офіцери запасу поліції та ДСНС, незалежно від їх спеціальних звань у цих силових структурах, можуть служити в ЗСУ у своїх військових званнях, а вони можуть бути солдатськими чи сержантськими.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» раніше писав, що два підполковники запасу Нацполіції та ДСНС зараз разом воюють у 116-й бригаді територіальної оборони ЗСУ. Вони перебували у складі Кременчуцького ДФТГ № 3, а восени минулого року добровільно пішли на військову службу. Це підполковник запасу Олександр Шіндель та Юрій Мокієнко. Вони служать в ЗСУ, повернувшись до своїх військових звань сержанта та солдата відповідно.
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Речник Полтавського обласного ТЦК та СП також висловив свої думки щодо пропозицій про зниження вікового обмеження для мобілізації з 27 до 25 років, які зараз обговорюються в ході ухвалення урядового законопроєкту з посилення мобілізації (№ 10449), який був ухвалений у першому читанні 7 лютого.
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Нагадаємо, Верховна Рада ще 30 травня минулого року ухвалила законопроєкт № 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. У цьому законопроєкті йдеться, про чоловіків, які не проходили строкову службу чи навчання на військовій кафедрі. У Міноборони, яке готувало цей законопроєкт, пояснили, що він дозволить призивати на військову службу під час мобілізації більшу кількість придатних до неї громадян — зокрема молодь з 25 років.
Проте, цей законопроєкт досі не підписав президент, тож він так і не набрав чинності. Втім, ця ж норма міститься в оновленому законопроєкті Кабміну з посилення мобілізації № 10449.
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