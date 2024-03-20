Про зниження призовного віку для мобілізації та службу поліцейських в ЗСУ – речник Полтавського ОТЦК

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 1 030

Офіцери запасу поліції та ДСНС, незалежно від їх спеціальних звань у цих силових структурах, можуть служити в ЗСУ у своїх військових званнях, а вони можуть бути солдатськими чи сержантськими

Начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» відповів на питання, щодо призову по мобілізації колишніх правоохоронців, рятувальників, пенсіонерів силових відомств, держслужбовців та депутатів. А також висловив свою думку стосовно законодавчих ініціатив щодо зниження призовного віку для проведення мобілізації з 27 до 25 років.

— Ми призиваємо громадян незалежно від того, хто вони за посадами чи родом діяльності, а відповідно до вимог чинного законодавства. Якщо брати правоохоронців, то представники поліції мають право на відстрочку від призову. Стосовно працівників ДСНС — рішення стосовно надання їм відстрочки також вже прийняте. Щодо військових пенсіонерів — їх призиваємо, адже вони не мають права на відстрочку та не підлягають бронюванню. Депутати Верховної Ради не підлягають мобілізації, а інші депутати і держслужбовці, якщо вони не заброньовані, то призиваються за мобілізацією, - пояснив Роман Істомін.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП, відповідаючи на питання чи бувають випадки, що колишні правоохоронці, які мають спеціальні офіцерські звання, служать у військових частинах ЗСУ у військових званнях солдатів та сержантів на відповідних посадах?

— У лавах ЗСУ служать колишні поліцейські, і рятувальники та представники інших силових структур. І до військових частин вони потрапляють не у спеціальному званні, а у тому військовому званні, яке у них було під час попередньої військової служби… І коли такі громадяни призиваються за мобілізацією, вони проходять військову службу у тому військовому званні, яке у них було на час звільнення з військової служби. При цьому спеціальне звання в ЗСУ не враховується, — зазначив Роман Істомін.

Тож офіцери запасу поліції та ДСНС, незалежно від їх спеціальних звань у цих силових структурах, можуть служити в ЗСУ у своїх військових званнях, а вони можуть бути солдатськими чи сержантськими.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» раніше писав, що два підполковники запасу Нацполіції та ДСНС зараз разом воюють у 116-й бригаді територіальної оборони ЗСУ. Вони перебували у складі Кременчуцького ДФТГ № 3, а восени минулого року добровільно пішли на військову службу. Це підполковник запасу Олександр Шіндель та Юрій Мокієнко. Вони служать в ЗСУ, повернувшись до своїх військових звань сержанта та солдата відповідно.

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Речник Полтавського обласного ТЦК та СП також висловив свої думки щодо пропозицій про зниження вікового обмеження для мобілізації з 27 до 25 років, які зараз обговорюються в ході ухвалення урядового законопроєкту з посилення мобілізації (№ 10449), який був ухвалений у першому читанні 7 лютого.

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— Я вважаю це правильним кроком. Потрібно розуміти, що це вікове обмеження лишилося з призову на строкову службу. До повномасштабного вторгнення був призов на строкову службу до 27 років. І воно перейшло на мобілізацію, тому що до цього віку громадянин вважається не військовозобов’язаним, а призовником, і не може бути призваний за мобілізацією. У 18 років громадяни можуть одружуватися, а за рішенням суду і в 16, з 21 року абсолютно легально купують алкоголь, а захищати Україну зобов’язані лише з 27… Я вважаю це неправильним, — пояснив Роман Істомін.

Нагадаємо, Верховна Рада ще 30 травня минулого року ухвалила законопроєкт № 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. У цьому законопроєкті йдеться, про чоловіків, які не проходили строкову службу чи навчання на військовій кафедрі. У Міноборони, яке готувало цей законопроєкт, пояснили, що він дозволить призивати на військову службу під час мобілізації більшу кількість придатних до неї громадян — зокрема молодь з 25 років.

Проте, цей законопроєкт досі не підписав президент, тож він так і не набрав чинності. Втім, ця ж норма міститься в оновленому законопроєкті Кабміну з посилення мобілізації № 10449.