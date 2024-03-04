Кременчуцькі добровольці захищатимуть місто від «Шахедів», а 82 з них вже воюють на фронті

Про добровольців ДФТГ №3 розповів його командир Андрій Чуйко, якого нещодавно нагородили відзнакою РНБО України
Після початку повномасштабного вторгнення добровольцями в Україні стали мільйони громадян. Одні прийшли до військкоматів та поповнили лави ЗСУ та інших збройних формувань, інші стали волонтерами та допомагають захисникам України. Готовність українського народу захищати країну стала вирішальним фактором для руйнування планів росіян з захоплення України та є запорукою майбутньої Перемоги.
Проте, серед тих, хто добровільно став на захист України є ті, кого офіційно називають добровольцями — адже вони приймають присягу добровольця, підписують контракт добровольця та на добровольчих засадах виконують бойові завдання. Це бійці ДФТГ — добровольчих формувань територіальних громад.
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Напередодні Дня Добровольця, який в Україні відмічається 14 березня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» зустрівся з командиром єдиного добровольчого формування на території Кременчуцького району підполковником у відставці Андрієм Чуйком.
Він розповів про завдання, які зараз стоять перед Добровольчим формуванням Кременчуцької територіальної громади № 3, назвав кількість бійців, які пройшли «школу» цього ДФТГ та воюють на фронті, нагадав про історію створення формування та показав відзнаки, якими зараз нагороджують добровольців.
Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» декілька разів були на заняттях з бойової підготовки, навчальних стрільбах та польовому виході, що проводилися з бійцями ДФТГ № 3. Ми вирішили продовжити цю тему напередодні свята та дізналися про плани щодо залучення добровольців до виконання вкрай важливого завдання — захисту неба над Кременчуком.
Зауважимо, що ДФТГ № 3 — єдине добровольче формування, яке існує на території району, має штатне озброєння та постійно проводить заняття для вдосконалення навичок добровольців у володінні зброєю. Воно підпорядковане військовому командуванню та другий рік виконує завдання з охорони важливих об’єктів на території району.
Нове бойове завдання, до виконання якого бійці ДФТГ готуються вже декілька місяців — чергування у складі мобільних вогневих груп (МВГ) протиповітряної оборони району.
За словами Андрія Чуйка, орієнтовно у березні планується залучення МВГ, укомплектованих добровольцями ДФТГ № 3, до бойового чергування по відбиттю повітряних атак ворожих БПЛА.
Під час підготовки до виконання цих завдань бійці добровольчого формування відпрацьовували практичні навички стрільби з зенітних кулеметів, встановлені на спеціальну турель з механічним прицілом, та вивчали досвід найбільш ефективних методів знищення ворожих «Шахедів».
Повномасштабна російсько-українська війна триває вже два роки. І другу річницю з дня офіційного створення у березні буде відзначати Добровольче формування Кременчуцької територіальної громади № 3.
З перших днів цієї війни на Кременчуччині за власної ініціативи громадян почали створювати добровольчі формування територіальних громад. Разом із військовослужбовцями ЗСУ та Нацгвардії вони готувались до оборони Кременчука та району. За перше півріччя 2022 року в районі було створено 8 ДФТГ, з яких 5 у Кременчуці. ДФТГ № 3 було створено одним із перших на базі Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані.
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Рішення добровольців про створення цього ДФТГ було затверджено на сесії Кременчуцької міської ради 22 березня 2022 року. А через місяць — 20 квітня Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ своїм наказом № 211 призначив на посаду командира ДФТГ № 3 підполковника у відставці Андрія Чуйка.
У листопаді 2022 року Командування Сил територіальної оборони ЗСУ вирішило реформувати систему управління добровольчими формуваннями та залишило у кожному районі по одній базовій ДФТГ, до якої могли приєднатися добровольці зі всього району. Таким чином поліпшувалася система управління добровольчими формуваннями по всій країні. На Кременчуччині таким базовим формуванням визначили ДФТГ № 3, у складі якого перебувало найбільше колишніх військових та добровольців, що мали бойовий досвід. Зокрема, учасників АТО/ООС та ветеранів війни в Афганістані.
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Тож тоді до нього приєдналася частина добровольців з інших ДФТГ, які були розформовані.
Варто зазначити, що добровольчі формування територіальних громад — це передбачені законом військові загони, які патріотично налаштовані громадяни створили за згоди органів місцевого самоврядування та територіальних органів військового управління. Добровольці не є військовослужбовцями, але готуються до того, щоб зі зброєю в руках боронити Україну. Вони не отримують зарплати від держави, а матеріальне забезпечення таких формувань цілком покладається на територіальні громади. Серед добровольців багато пенсіонерів, а ті, хто працюють, поєднують роботу з військовим вишколом та виконанням бойових завдань. Усі вони на час вступу до ДФТГ не могли потрапити до складу ЗСУ через різні причини — вік, стан здоров’я чи інші. Середній вік добровольців ДФТГ — понад 50 років, а найстаршому вже виповнилося 68!
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З перших днів після формування з добровольцями почали проводити інтенсивне бойове навчання, залучаючи до нього ветеранів з бойовим досвідом, та військовослужбовців-інструкторів з військових частин, що дислокуються на Кременчуччині.
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Він зауважив, що добровольці намагаються добре опанувати усю зброю, з якої їм вдалося стріляти за ці два роки. А це автомати АК-74 та АКМ, американська автоматична гвинтівка М14, кулемети ПКМ, РПК, СГМ, гранатомети та інші види сучасного та раритетного озброєння.
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Про те, як добровольці ДФТГ зі східних регіонів України брали участь у боях в перші місяці повномасштабної війни «Кременчуцькому Телеграфу» розповів військовий з позивним «Дункан», який наприкінці минулого року звільнився з лав ЗСУ за віком. Свого часу він брав участь в АТО/ООС, а з перших днів повномасштабного вторгнення воював у складі механізованої бригади ЗСУ на Сумщині, Харківщині та Донецькому напрямку. Після звільнення 64-річний ветеран приєднався до ДФТГ № 3 та зараз передає побратимам бойовий досвід.
Андрій Чуйко розповів, що 82 добровольці зі складу ДФТГ № 3, отримавши у ньому військовий вишкіл, пішли на військову службу та наразі воюють на фронті у складі військових частин ДШВ, морської піхоти, танкових, механізованих бригад та артилерійських частин ЗСУ, а також у бригад територіальної оборони. Кременчуцькі добровольці воюють і в лавах Національної гвардії України, зокрема, у 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».
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Командир ДФТГ розповів, що серед тих, хто нещодавно добровільно пішов на військову службу, підполковник запасу Державної служби надзвичайних ситуацій Юрій Мокієнко та підполковник запасу Нацполіції Олександр Шіндель. Вони разом наприкінці минулого року потрапили до підрозділу протиповітряної оборони 116-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. І разом воюють на Сході — захищають оборонні позиції бригади від ударів з повітря. До речі, у ЗСУ вони служать, повернувшись до своїх військових звань солдата та сержанта відповідно. Звання підполковника в поліції та ДСНС, з якими вони свого часу вийшли на пенсію — то спеціальні, а не військові звання.
Варто зазначити, що кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» у червні минулого року під час проведення навчальних стрільб бачив, як підполковник запасу ДСНС Юрій Мокієнко, який тоді працював заступником гендиректора КП «Благоустрій Кременчука», старанно вивчав кулемет та взяв у нього коментар з цього приводу.
До речі, він приєднався до ДФТГ № 3 наприкінці 2022 року — після розформування ДФТГ № 11, в якому перебував перші місяці повномасштабної війни.
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Андрій Чуйко розповів, що близько 30 колишніх бійців ДФТГ, які нині служать в ЗСУ та НГУ, на фронті зазнали поранень та контузій. Дехто важких. На жаль, один з побратимів у червні 2023 року загинув на передовій.
Вадим Китаєв воював у складі батальйону спеціального призначення бригади «Азов». Був гранатометником. До ДФТГ № 3 він приєднався у перші дні повномасштабної війни. Мав гарну фізичну підготовку, а під час вишколу у ДФТГ дуже добре засвоїв військову справу, завдяки чому потрапив до підрозділу спецпризначення. Розвідник з позивним «Гном» загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі у віці 42 роки.
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У лютому 2024 року командира ДФТГ № 3 Андрія Чуйка нагородили відзнакою Ради національної безпеки і оборони України — медаллю «Захиснику України». Нагороду командиру добровольчого формування вручив секретар РНБО Олексій Данілов.
Цією нагородою Андрій Чуйко був відзначений за створення Добровольчого формування Кременчуцької територіальної громади № 3 та якісну підготовку добровольців до захисту України.
До речі, як у справжній військовій частині, у ДФТГ № 3, заснували свої відомчі відзнаки, якими нагороджують кращих бійців. Це нагрудний знак «За заслуги перед ДФТГ» та медаль «Добровольцю територіальної оборони Кременчука».
Підполковник у відставці Андрій Чуйко є ветераном військової служби, за плечима якого 27 років військової вислуги. Він вперше звільнився з армії під час масового скорочення ЗСУ — у 2002 році. Служив в Кременчуці — у 107-й ракетній бригаді.
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Проте, досвід формування військової частини він отримав ще до створення ДФТГ. На початку 2015 року Андрій Чуйко добровільно повернувся на військову службу та взяв участь у формуванні нової частини ДШВ. Створена з «нуля» 5 БТГр увійшла до складу 81 окремої аеромобільної бригади та з червня 2015 року виконувала бойові завдання в зоні проведення АТО. Ротна тактична група 5 БТГр дев’ять місяців поспіль тримала оборону в Опитному біля Авдіївки — напроти летовища Донецького аеропорту. Тож Андрій Чуйко брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Позивний — «Кочевник».
Після демобілізації з військової служби у 2016 році Андрій Чуйко взяв участь у пошуковій місії «Пернач» в Афганістані. У липні 2018 року він разом з двома ветеранами афганської війни та АТО вилетів до цієї країни, щоб повернути на Батьківщину колишнього військовополоненого радянської армії родом з Волині — прапорщика Ігоря Бєлокурова. Людину, яку вважали українцем, знайшли, проте повернути так і не змогли.
У цій небезпечній поїздці групу як перекладач супроводжував етнічний афганець, який надбав українське громадянство. Він був родом з околиць міста Мазарі-Шаріф, де протягом 10 днів тривала ця пошукова місія.
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Командир ДФТГ № 3 не став називати чисельність загону, зазначивши, що бійців кілька сотень. Проте він наголосив, що серед добровольців чимало тих, хто отримав бойовий досвід під час проведення АТО/ООС та війни в Афганістані. Є й ті, хто нещодавно повернувся з фронту, звільнившись з лав ЗСУ за різними причинами — переважно через досягнення граничного віку перебування на військовій службі чи стан здоров’я.
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Також є чимало ветеранів військової служби. А декілька добровольців мають інвалідність внаслідок війни. Втім, вади здоров’я не завадили їм вступити до лав ДФТГ.
Він розповів, що міська влада допомагає ДФТГ № 3, проте багато чого не вистачає. Трохи допомагають і волонтери, але їх зусилля насамперед направлені на допомогу військовим, що цілком виправдано.
Андрій Чуйко розповів, що до ДФТГ № 3 приєдналося багато мотивованих патріотів, але тут раді усім, хто цього ще не зробив і готовий захищати у разі потреби Кременчук та район.
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