Кременчуцькі добровольці захищатимуть місто від «Шахедів», а 82 з них вже воюють на фронті

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Про добровольців ДФТГ №3 розповів його командир Андрій Чуйко, якого нещодавно нагородили відзнакою РНБО України

Після початку повномасштабного вторгнення добровольцями в Україні стали мільйони громадян. Одні прийшли до військкоматів та поповнили лави ЗСУ та інших збройних формувань, інші стали волонтерами та допомагають захисникам України. Готовність українського народу захищати країну стала вирішальним фактором для руйнування планів росіян з захоплення України та є запорукою майбутньої Перемоги.

Проте, серед тих, хто добровільно став на захист України є ті, кого офіційно називають добровольцями — адже вони приймають присягу добровольця, підписують контракт добровольця та на добровольчих засадах виконують бойові завдання. Це бійці ДФТГ — добровольчих формувань територіальних громад.

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Напередодні Дня Добровольця, який в Україні відмічається 14 березня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» зустрівся з командиром єдиного добровольчого формування на території Кременчуцького району підполковником у відставці Андрієм Чуйком.

Він розповів про завдання, які зараз стоять перед Добровольчим формуванням Кременчуцької територіальної громади № 3, назвав кількість бійців, які пройшли «школу» цього ДФТГ та воюють на фронті, нагадав про історію створення формування та показав відзнаки, якими зараз нагороджують добровольців.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» декілька разів були на заняттях з бойової підготовки, навчальних стрільбах та польовому виході, що проводилися з бійцями ДФТГ № 3. Ми вирішили продовжити цю тему напередодні свята та дізналися про плани щодо залучення добровольців до виконання вкрай важливого завдання — захисту неба над Кременчуком.

Зауважимо, що ДФТГ № 3 — єдине добровольче формування, яке існує на території району, має штатне озброєння та постійно проводить заняття для вдосконалення навичок добровольців у володінні зброєю. Воно підпорядковане військовому командуванню та другий рік виконує завдання з охорони важливих об’єктів на території району.

Мобільні вогневі групи

Нове бойове завдання, до виконання якого бійці ДФТГ готуються вже декілька місяців — чергування у складі мобільних вогневих груп (МВГ) протиповітряної оборони району.

За словами Андрія Чуйка, орієнтовно у березні планується залучення МВГ, укомплектованих добровольцями ДФТГ № 3, до бойового чергування по відбиттю повітряних атак ворожих БПЛА.

— Чергування мобільних вогневих груп буде проводитися за рішенням командування сил ТрО, якому ми підпорядковуємося, та у взаємодії з підрозділами ППО ЗСУ, які залучені до охорони повітряного простору в Кременчуцькому районі, — пояснив командир ДФТГ № 3.

Під час підготовки до виконання цих завдань бійці добровольчого формування відпрацьовували практичні навички стрільби з зенітних кулеметів, встановлені на спеціальну турель з механічним прицілом, та вивчали досвід найбільш ефективних методів знищення ворожих «Шахедів».

— Турелі з зенітними кулеметами будуть встановлені на пікапи. І декілька наших мобільних вогневих груп позмінно цілодобово чергуватиме у визначених військовим командуванням місцях, — додав Андрій Чуйко.

ДФТГ № 3 відзначатиме два роки

Повномасштабна російсько-українська війна триває вже два роки. І другу річницю з дня офіційного створення у березні буде відзначати Добровольче формування Кременчуцької територіальної громади № 3.

З перших днів цієї війни на Кременчуччині за власної ініціативи громадян почали створювати добровольчі формування територіальних громад. Разом із військовослужбовцями ЗСУ та Нацгвардії вони готувались до оборони Кременчука та району. За перше півріччя 2022 року в районі було створено 8 ДФТГ, з яких 5 у Кременчуці. ДФТГ № 3 було створено одним із перших на базі Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані.

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Рішення добровольців про створення цього ДФТГ було затверджено на сесії Кременчуцької міської ради 22 березня 2022 року. А через місяць — 20 квітня Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ своїм наказом № 211 призначив на посаду командира ДФТГ № 3 підполковника у відставці Андрія Чуйка.

У листопаді 2022 року Командування Сил територіальної оборони ЗСУ вирішило реформувати систему управління добровольчими формуваннями та залишило у кожному районі по одній базовій ДФТГ, до якої могли приєднатися добровольці зі всього району. Таким чином поліпшувалася система управління добровольчими формуваннями по всій країні. На Кременчуччині таким базовим формуванням визначили ДФТГ № 3, у складі якого перебувало найбільше колишніх військових та добровольців, що мали бойовий досвід. Зокрема, учасників АТО/ООС та ветеранів війни в Афганістані.

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Тож тоді до нього приєдналася частина добровольців з інших ДФТГ, які були розформовані.

— Таке рішення прийняв Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ за поданням командира 116-ї бригади територіальної оборони Полтавщини. Воно обґрунтовувалося рівнем підготовки наших добровольців. Крім того, у нашому ДФТГ тоді було близько двох десятків АТОвців та ветеранів війни в Афганістані. А можливо, воно пояснюється й тим, що я теж офіцер з бойовим досвідом, — розповів про причини рішення військового командування Андрій Чуйко.

Варто зазначити, що добровольчі формування територіальних громад — це передбачені законом військові загони, які патріотично налаштовані громадяни створили за згоди органів місцевого самоврядування та територіальних органів військового управління. Добровольці не є військовослужбовцями, але готуються до того, щоб зі зброєю в руках боронити Україну. Вони не отримують зарплати від держави, а матеріальне забезпечення таких формувань цілком покладається на територіальні громади. Серед добровольців багато пенсіонерів, а ті, хто працюють, поєднують роботу з військовим вишколом та виконанням бойових завдань. Усі вони на час вступу до ДФТГ не могли потрапити до складу ЗСУ через різні причини — вік, стан здоров’я чи інші. Середній вік добровольців ДФТГ — понад 50 років, а найстаршому вже виповнилося 68!

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Навчальний центр та бойовий підрозділ одночасно

З перших днів після формування з добровольцями почали проводити інтенсивне бойове навчання, залучаючи до нього ветеранів з бойовим досвідом, та військовослужбовців-інструкторів з військових частин, що дислокуються на Кременчуччині.

— Ми постійно займаємося бойовою підготовкою — проводимо заняття з тактики, тактичної медицини, топографії, інженерної та вогневої підготовки. Щотижня два дні присвячуємо проведенню занять. Щомісячно 2-3 рази виїжджаємо на проведення стрільб з різних видів зброї. Наших бійців залучали до фортифікаційного обладнання оборонних позицій на околицях Кременчука та до охорони важливих інфраструктурних об’єктів, — розповів Андрій Чуйко.

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Він зауважив, що добровольці намагаються добре опанувати усю зброю, з якої їм вдалося стріляти за ці два роки. А це автомати АК-74 та АКМ, американська автоматична гвинтівка М14, кулемети ПКМ, РПК, СГМ, гранатомети та інші види сучасного та раритетного озброєння.

— Стріляли навіть із кулемета РПД (ручний кулемет Дегтярьова), який розроблений у 1944 році, та легендарного станкового кулемета Максима, який створили ще у 1883 році та модернізували у 1930 році. Тож наші бійці можуть стріляти з будь-якої зброї, — пояснив командир ДФТГ № 3.

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Про те, як добровольці ДФТГ зі східних регіонів України брали участь у боях в перші місяці повномасштабної війни «Кременчуцькому Телеграфу» розповів військовий з позивним «Дункан», який наприкінці минулого року звільнився з лав ЗСУ за віком. Свого часу він брав участь в АТО/ООС, а з перших днів повномасштабного вторгнення воював у складі механізованої бригади ЗСУ на Сумщині, Харківщині та Донецькому напрямку. Після звільнення 64-річний ветеран приєднався до ДФТГ № 3 та зараз передає побратимам бойовий досвід.

— Я вступив у ДФТГ тому, що війна показала — бійці ДФТГ брали саму безпосередню участь у боях під час оборони Чернігівської, Київської та інших областях. І без добровольців територіальної оборони нам було б дуже важко тоді відбити наступ ворога, — розповів «Дункан».

82 підготовлених бійці ДФТГ вже на фронті

Андрій Чуйко розповів, що 82 добровольці зі складу ДФТГ № 3, отримавши у ньому військовий вишкіл, пішли на військову службу та наразі воюють на фронті у складі військових частин ДШВ, морської піхоти, танкових, механізованих бригад та артилерійських частин ЗСУ, а також у бригад територіальної оборони. Кременчуцькі добровольці воюють і в лавах Національної гвардії України, зокрема, у 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».

— Чую лише позитивні відгуки від теперішніх командирів наших колишніх добровольців про рівень їх військової підготовки. Отримані у нас навички допомагають їм виконувати бойові завдання на передовій. Мені часто дзвонять і колишні добровольці та теж дякують за підготовку, яку вони отримали під час знаходження у лавах ДФТГ. Говорять, що вона не гірша, а у дечому й краща, ніж у навчальних центрах ЗСУ, — зазначив Андрій Чуйко.

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Два підполковники воюють солдатами

Командир ДФТГ розповів, що серед тих, хто нещодавно добровільно пішов на військову службу, підполковник запасу Державної служби надзвичайних ситуацій Юрій Мокієнко та підполковник запасу Нацполіції Олександр Шіндель. Вони разом наприкінці минулого року потрапили до підрозділу протиповітряної оборони 116-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. І разом воюють на Сході — захищають оборонні позиції бригади від ударів з повітря. До речі, у ЗСУ вони служать, повернувшись до своїх військових звань солдата та сержанта відповідно. Звання підполковника в поліції та ДСНС, з якими вони свого часу вийшли на пенсію — то спеціальні, а не військові звання.

— Отже, колишні добровольці нашої ДФТГ — рятувальник та поліцейський, пройшли у нас військовий вишкіл й наразі разом служать в ЗСУ, — зауважив Андрій Чуйко.

Варто зазначити, що кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» у червні минулого року під час проведення навчальних стрільб бачив, як підполковник запасу ДСНС Юрій Мокієнко, який тоді працював заступником гендиректора КП «Благоустрій Кременчука», старанно вивчав кулемет та взяв у нього коментар з цього приводу.

— Сьогодні вивчав кулемет ПКТ та стріляв з гвинтівки М14. Чудова зброя, хоча й старенька. Її характеризує висока влучність, точність та простота в обслуговуванні. Ця гвинтівка себе ще покаже, — зазначив тоді доброволець ДФТГ № 3, а тепер солдат 116-ї бригади тероборони Юрій Мокієнко.

До речі, він приєднався до ДФТГ № 3 наприкінці 2022 року — після розформування ДФТГ № 11, в якому перебував перші місяці повномасштабної війни.

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Серед кременчуцьких добровольців є загиблий та поранені

Андрій Чуйко розповів, що близько 30 колишніх бійців ДФТГ, які нині служать в ЗСУ та НГУ, на фронті зазнали поранень та контузій. Дехто важких. На жаль, один з побратимів у червні 2023 року загинув на передовій.

Вадим Китаєв воював у складі батальйону спеціального призначення бригади «Азов». Був гранатометником. До ДФТГ № 3 він приєднався у перші дні повномасштабної війни. Мав гарну фізичну підготовку, а під час вишколу у ДФТГ дуже добре засвоїв військову справу, завдяки чому потрапив до підрозділу спецпризначення. Розвідник з позивним «Гном» загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі у віці 42 роки.

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Командир ДФТГ отримав відзнаку від РНБО України

У лютому 2024 року командира ДФТГ № 3 Андрія Чуйка нагородили відзнакою Ради національної безпеки і оборони України — медаллю «Захиснику України». Нагороду командиру добровольчого формування вручив секретар РНБО Олексій Данілов.

Цією нагородою Андрій Чуйко був відзначений за створення Добровольчого формування Кременчуцької територіальної громади № 3 та якісну підготовку добровольців до захисту України.

До речі, як у справжній військовій частині, у ДФТГ № 3, заснували свої відомчі відзнаки, якими нагороджують кращих бійців. Це нагрудний знак «За заслуги перед ДФТГ» та медаль «Добровольцю територіальної оборони Кременчука».

— Ми самі розробили ці відзнаки й знайшовся спонсор, який заплатив за їх виготовлення. Тож тепер у нас є власні відзнаки, якими будемо нагороджувати кращих добровольців. Зокрема й тих, хто зараз воює на фронті, — пояснив Андрій Чуйко.

«Кочевник» — доброволець з 10-річним стажем

Підполковник у відставці Андрій Чуйко є ветераном військової служби, за плечима якого 27 років військової вислуги. Він вперше звільнився з армії під час масового скорочення ЗСУ — у 2002 році. Служив в Кременчуці — у 107-й ракетній бригаді.

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Проте, досвід формування військової частини він отримав ще до створення ДФТГ. На початку 2015 року Андрій Чуйко добровільно повернувся на військову службу та взяв участь у формуванні нової частини ДШВ. Створена з «нуля» 5 БТГр увійшла до складу 81 окремої аеромобільної бригади та з червня 2015 року виконувала бойові завдання в зоні проведення АТО. Ротна тактична група 5 БТГр дев’ять місяців поспіль тримала оборону в Опитному біля Авдіївки — напроти летовища Донецького аеропорту. Тож Андрій Чуйко брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Позивний — «Кочевник».

— На самому початку повномасштабного вторгнення я теж пішов до військкомату, але вік вже був не той — виповнилося 63 роки. І мені відмовили у призові на військову службу. Тому я й став добровольцем та взяв участь у створенні цього добровольчого формування, яке згодом очолив, — розповів Андрій Чуйко.

Пошукова місія в Афганістані

Після демобілізації з військової служби у 2016 році Андрій Чуйко взяв участь у пошуковій місії «Пернач» в Афганістані. У липні 2018 року він разом з двома ветеранами афганської війни та АТО вилетів до цієї країни, щоб повернути на Батьківщину колишнього військовополоненого радянської армії родом з Волині — прапорщика Ігоря Бєлокурова. Людину, яку вважали українцем, знайшли, проте повернути так і не змогли.

— ДНК жінки, яка визнала його своїм сином, не співпали з ДНК знайденого в Афганістані чоловіка, якого вважали полоненим українцем, — пояснив Андрій Чуйко.

У цій небезпечній поїздці групу як перекладач супроводжував етнічний афганець, який надбав українське громадянство. Він був родом з околиць міста Мазарі-Шаріф, де протягом 10 днів тривала ця пошукова місія.

— Ми там зустрічалися з представниками місцевої влади та польовими командирами. Одного дня в будинку родичів перекладача нас оточили озброєні моджахеди. Виникла загроза штурму. Родичі перекладача взяли до рук зброю та вручили її й нам. Ми були готові до бою — у нашій пошуковій групі усі були ветеранами ДШВ. Проте, сутичку вдалося попередити — перекладач зумів переконати моджахедів у тому, що ми приїхали з добрими намірами, — розповів Андрій Чуйко про свою поїздку до Афганістану.

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Хто знаходиться в строю ДФТГ

Командир ДФТГ № 3 не став називати чисельність загону, зазначивши, що бійців кілька сотень. Проте він наголосив, що серед добровольців чимало тих, хто отримав бойовий досвід під час проведення АТО/ООС та війни в Афганістані. Є й ті, хто нещодавно повернувся з фронту, звільнившись з лав ЗСУ за різними причинами — переважно через досягнення граничного віку перебування на військовій службі чи стан здоров’я.

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Також є чимало ветеранів військової служби. А декілька добровольців мають інвалідність внаслідок війни. Втім, вади здоров’я не завадили їм вступити до лав ДФТГ.

— Є й такі, що взагалі не мають досвіду військової служби, але опановують у нас потрібні знання та навички у володінні зброєю. Серед них є молоді хлопці — віком до 40 років та жінки. Усіх їх об’єднує те, що за віком, станом здоров’я, або іншими причинами вони не можуть проходити військову службу у складі ЗСУ. А залишатись осторонь справи захисту України під час війни не хочуть, — зазначив Андрій Чуйко.

Він розповів, що міська влада допомагає ДФТГ № 3, проте багато чого не вистачає. Трохи допомагають і волонтери, але їх зусилля насамперед направлені на допомогу військовим, що цілком виправдано.

— Ми чимось більш-менш забезпечені, а чогось не вистачає. Проблем багато. Від Міноборони допомоги немає і бути не може, адже згідно з законодавством це покладається на органи місцевого самоврядування. Проте, особовий склад нашого формування готовий до захисту Кременчука та України, — зауважив на завершення спілкування командир ДФТГ № 3.

Патріотів запрошують приєднуватися

Андрій Чуйко розповів, що до ДФТГ № 3 приєдналося багато мотивованих патріотів, але тут раді усім, хто цього ще не зробив і готовий захищати у разі потреби Кременчук та район.

— Ми запрошуємо нових добровольців у наші ряди. Будемо раді колишнім військовим, правоохоронцям, військовим пенсіонерам. Насамперед запрошуємо тих, хто з якихось причин не може виконувати військовий обов’язок у лавах ЗСУ — за віком, станом здоров’я чи сімейним станом. У нас обмежень за віком немає. Запрошуємо й тих, хто заброньований. Щоправда, будь-кого ми до ДФТГ не приймаємо — обов’язкового перевіряємо їх морально-ділові якості, — відповів командир на запитання щодо можливості приєднатися до ДФТГ.