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Нападник хокейного клубу «Кременчук» Віталій Лялька став найкращим «снайпером» в історії чемпіонатів України

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 164

Лялька забив 229 голів у 314 матчах

Закинувши п’ять шайб у півфінальній серії плей-оф Favbet ліги, нападник «Кременчука» Віталій Лялька обійшов Сергія Бабинця в реєстрі найкращих снайперів українських чемпіонатів, повідомляє Федерація хокею України у телеграмі.

У 314 матчах Віталій закинув 229 шайб, тобто по 0,73 гола за гру. Бабинець відстає всього на дві шайби. А це означає, що історичні перегони продовжаться й у серії плей-оф.

Найкращі 10 снайперів чемпіонатів України (регулярний чемпіонат + плей-оф)

  1. Віталій Лялька — 229
  2. Сергій Бабинець — 227
  3. Микита Буценко — 218
  4. Володимир Чердак — 207
  5. Віктор Захаров — 183
  6. Роман Благий — 178
  7. Іван Савченко — 156
  8. Тарас Бега — 149
  9. Ілля Коренчук — 142
  10. Павло Большаков — 136.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Віталій Лялька хокей ХК Кременчук
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