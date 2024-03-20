Нападник хокейного клубу «Кременчук» Віталій Лялька став найкращим «снайпером» в історії чемпіонатів України

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 164

Закинувши п’ять шайб у півфінальній серії плей-оф Favbet ліги, нападник «Кременчука» Віталій Лялька обійшов Сергія Бабинця в реєстрі найкращих снайперів українських чемпіонатів, повідомляє Федерація хокею України у телеграмі.

У 314 матчах Віталій закинув 229 шайб, тобто по 0,73 гола за гру. Бабинець відстає всього на дві шайби. А це означає, що історичні перегони продовжаться й у серії плей-оф.

Найкращі 10 снайперів чемпіонатів України (регулярний чемпіонат + плей-оф)