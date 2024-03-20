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Вигул собак та машини на стадіоні: що каже керівництво гімназії №19 на скарги містян

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 147

Члени депутатських комісій пообіцяли опрацювати питання

Гімназія № 19 неодноразово зверталась до поліції та «Муніципальної варти» через постійні вигули тварин та паркування машин на стадіоні школи — керівництво хоче зварити ворота та хвіртки. Про це повідомила директорка закладу Тетяна Лобан під час виїзного засідання постійних депутатських комісій з питань освіти та з питань бюджету 20 березня.

Члени комісій пропонували встановити шлагбауми, навісний замок на ворота та блокатори. Питання пообіцяли опрацювати.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: гімназія № 19 вигул собак
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