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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині військовий підірвав гранату на подвір'ї знайомого, щоб його залякати

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 475

 

Гранату чоловік привіз з Донецької області

На Полтавщині військовий підірвав гранату на подвір'ї знайомого, щоб його залякати. Вирок йому виніс 15 березня Великобагачанський районний суд.

5 квітня 2022 року обвинуваченого мобілізували, він проходив службу – обслуговував гармату 2 протитанкового артилерійського взводу 1 протитанкової артилерійської батареї однієї з військових частин.

У середині липня 2022 року поблизу села Новосілки Волноваського району Донецької області військовий під час виконання бойового завдання у лісопосадці знайшов «розтяжку», до якої була прикріплена граната Ф1. Гранату він зняв та забрав її з собою. Через тиждень чоловіка відпустили додому. Вдома у речах він побачив гранату, про яку до цього забув, та залишив її зберігатися в сараї, а сам повернувся до військової частини.

2 грудня 2023 року чоловік приїхав у відпустку. 25 грудня 2023 року, коли святкували Різдво, йому зателефонував знайомий, з яким в обвинуваченого був конфлікт. Тоді військовий вирішив піти до нього для з`ясування відносин, при цьому взяв з собою гранату. Коли знайомий до нього не вийшов, обвинувачений вирішив його залякати. Підійшов до двору потерпілого, знаходячись на вулиці поблизу паркану, вийняв кільце з чекою від запалу із гранати Ф1, після чого кинув її на подвір'я знайомого, де вона зірвалася. Після цього з місця інциденту чоловік втік.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному, публічно вибачився, обіцяв, що більше такого не повториться.

Суд визнав військового винним у незаконному поводженні з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання – 3 роки позбавлення волі, потім замінивши його 1 роком іспитового строку. Крім того, з обвинуваченого стягнуть на користь держави витрати на залучення експертів в сумі 28 988 гривень. Вирок може бути оскаржений.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: golos.te.ua
Теги: граната військовий вирок вирок суду суд
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