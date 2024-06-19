Учні Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного зайняли призові місця на Чемпіонаті з веслування

18 червня у Горішніх Плавнях пройшов Відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное. Учні Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного показали високі результати та зайняли призові місця.
Серед старших юнаків (2008-2009 р. н.):
Серед молодших юнаків (2010-2011 р. н.):
Нагадаємо, що Назар Павленко з Кременчука та Еліна Скляр з Горішніх Плавнів здобули «золото» Чемпіонату України з веслування.
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