Назар Павленко з Кременчука та Еліна Скляр з Горішніх Плавнів здобули «золото» Чемпіонату України з веслування

У місті Умань триває Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед молоді до 23 років. У змаганнях на дистанції К-2 мікс 500 метрів (байдарка двійка мікс) перше місце вибороли Назар Павленко з Кременчука та Еліна Скляр з Горішніх Плавнів.
Сьогодні, 27 травня, на дистанції К-2 мікс 200 метрів (байдарка двійка мікс) спортсмени здобули «бронзу». Тренерами переможців є Олег Поклада з Горішніх Плавнів та Миколай Кравцов з Кременчука.
Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила мама кременчуцького спортсмена — Марія.
Вона пишається досягненнями сина, однак засмучена тим, що він змушений представляти інше місто і тренуватись там:
Нагадаємо, що 12 квітня у ДЮСШ № 3 Горішніх Плавнів пройшов відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное серед юнаків та дівчат, на якому Назар Павленко став кращим у своїй віковій категорії.
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