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Спорт

Назар Павленко з Кременчука та Еліна Скляр з Горішніх Плавнів здобули «золото» Чемпіонату України з веслування

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1

Також спортсмени здобули «бронзу» на іншій дистанції

У місті Умань триває Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед молоді до 23 років. У змаганнях на дистанції К-2 мікс 500 метрів (байдарка двійка мікс) перше місце вибороли Назар Павленко з Кременчука та Еліна Скляр з Горішніх Плавнів. 

Сьогодні, 27 травня, на дистанції К-2 мікс 200 метрів (байдарка двійка мікс) спортсмени здобули «бронзу». Тренерами переможців є Олег Поклада з Горішніх Плавнів та Миколай Кравцов з Кременчука. 

 

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила мама кременчуцького спортсмена — Марія.

Вона пишається досягненнями сина, однак засмучена тим, що він змушений представляти інше місто і тренуватись там:

— Дуже прикро, що наша місцева влада не робить нічого для розвитку веслування, а навіть навпаки… Через таку байдужість мій син змушений представляти на змаганнях сусіднє місто, — каже Марія.

Нагадаємо, що 12 квітня у ДЮСШ № 3 Горішніх Плавнів пройшов відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное серед юнаків та дівчат, на якому Назар Павленко став кращим у своїй віковій категорії.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Марія Павленко
Теги: веслування веслувальники
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