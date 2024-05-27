«Покликане принизити». Полтавський обласний ТЦК та СП прокоментував відео від Шарія

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував відео проросійського блогера Анатолія Шарія, на якому фігурують військові з Полтавщини. За словами ТЦК, «відео покликане принизити військовослужбовців ТЦК».
Як розповіли в обласному ТЦК, події розгортались у Полтаві. На ролику військові проводять заходи оповіщення і просять «оператора» вимкнути камеру, оскільки вони є військовослужбовцями під час виконання службових обов’язків, зазначають в центрі комплектування.
У ТЦК з’ясували, що військовий з Полтавської області.
Військовими, які виконували службові обов’язки, були Максим Тарасевич і Михайло Тріскач. Вони «пройшли пекло війни у Маріуполі та російського полону». Нині бійці за станом здоров’я не можуть перебувати у попередніх підрозділах.
Нагадаємо, у серпні 2023 року у Полтаві затримали фітнес-блогера Романа Заволоку за перешкоджання діяльності ЗСУ, погрози військовослужбовцям, заперечення російського вторгнення та глорифікацію дій РФ. За все це, скоєне в умовах воєнного стану, фітнес-блогер може потрапити за ґрати на 8 років.
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