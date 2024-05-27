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«Покликане принизити». Полтавський обласний ТЦК та СП прокоментував відео від Шарія

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 135

Конфлікт на відео виник між військовими з Полтавщини

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував відео проросійського блогера Анатолія Шарія, на якому фігурують військові з Полтавщини. За словами ТЦК, «відео покликане принизити військовослужбовців ТЦК»

Що відбувалось на відео

Як розповіли в обласному ТЦК, події розгортались у Полтаві. На ролику військові проводять заходи оповіщення і просять «оператора» вимкнути камеру, оскільки вони є військовослужбовцями під час виконання службових обов’язків, зазначають в центрі комплектування. 

— Блогер відмовляється виконувати законну вимогу і провокує на словесний конфлікт. Далі з відео стає зрозуміло, що зйомку веде інший військовослужбовець ТЦК та СП, — йдеться у повідомленні.

У ТЦК з’ясували, що військовий з Полтавської області.  

— Він придатний до військової служби за станом здоров’я, тому підлягав переведенню до бойової бригади, проте відмовився виконувати наказ. Матеріали по даному факту було направлено до Державного бюро розслідувань. Станом на тепер він переведений до «зручної» для нього військової частини за відношенням, — розповіли в ТЦК.

Військовими, які виконували службові обов’язки, були Максим Тарасевич і Михайло Тріскач. Вони «пройшли пекло війни у Маріуполі та російського полону». Нині бійці за станом здоров’я не можуть перебувати у попередніх підрозділах. 

Нагадаємо, у серпні 2023 року у Полтаві затримали фітнес-блогера Романа Заволоку за перешкоджання діяльності ЗСУ, погрози військовослужбовцям, заперечення російського вторгнення та глорифікацію дій РФ. За все це, скоєне в умовах воєнного стану, фітнес-блогер може потрапити за ґрати на 8 років.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Bumble-Dee/Depositphotos
Теги: ТЦК та СП
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