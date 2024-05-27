На Полтавщині невідомий обстріляв із вогнепальної зброї приватний будинок — поліція

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Сьогодні, 27 травня, близько опівночі у селі Климівка Ланнівської громади невідомий із вогнепальної зброї обстріляв приватний будинок. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Наразі відомо, що у будинку мешкає 47-річна жінка. Внаслідок пострілів невідомого ніхто не постраждав.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові та слідчі дії для встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України.

Також у поліції закликають усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини злочину або знає, хто міг його вчинити, повідомити до відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції за телефоном 099-502-02-90 або 102.

Нагадаємо, цими вихідними в одному з приватних будинків у Кременчуці між двома чоловіками стався конфлікт: правоохоронці вилучили у них пістолет та гранату.