У кременчуцькому гуртожитку побили і пограбували чоловіка

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За словами поліції, чоловіка пограбував його сусід

26 травня у гуртожитку на вулиці Єднання України побили чоловіка. У потерпілого забрали телефон і інші особисті речі. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За словами поліції, чоловіка пограбував сусід. Останній здав у ломбард частину майна потерпілого. Наразі речові докази вилучили. Фігуранта вже затримали, йому мають повідомити про підозру та обрати запобіжний захід.

Правоохоронці розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за ч.4 ст.187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у квітні в кафе в центрі Кременчука грабіжник відібрав у відвідувача гроші.