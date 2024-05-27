В Україні протестували 5G-інтернет

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 299

Компанії Vodafone і Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі для перевірки якості звʼязку

Сьогодні, 27 травня, в Україні вперше протестували мережу інтернету 5G. Про це у своєму телеграм-каналі розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

— Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює! — написав Федоров.

Ці майданчики в Івано-Франківську та Києві стали одними з перших в Україні, де 5G можна було протестувати за допомогою смартфонів і планшетів.

За словами Федорова, зараз 5G-інтернет працює у майже 100 країнах світу. А Європейський Союз планує покрити цією мережею територію всіх міст та основних шляхів уже до 2025 року.

— Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну. Сподіваюсь, дуже скоро зможемо масштабувати технологію, — додає міністр.

Що таке 5G: ключові характеристики

Вежі 5G

5G — це стандарт мобільного зв’язку п’ятого покоління. Однією з його особливостей є значно вища швидкість передачі даних. Теоретично, швидкість 5G може досягати до 10 Гбіт/с, що у десятки разів більше ніж 4G LTE. Це дасть змогу миттєво завантажувати дані та пересилати великі файли й відео високої чіткості без буферизації.

Окрім цього, стандарт 5G може забезпечити набагато вищу надійність зв’язку. Це важливо для критичних застосунків, зокрема медичних приладів, автономних автомобілів або системи промислового контролю. Також 5G може забезпечити стабільний зв’язок навіть у високозавантажених мережах.

Вплив 5G на здоров’я людей

Запуск мережі 5G у світі припало на початок пандемії коронавірусу, яку вперше зафіксували у Китаї. І саме Китай досяг найбільших результатів у впровадженні нового стандарту мобільного зв’язку. Тому значна кількість людей пов’язала ці факти та почала стверджувати, що Covid-19 є наслідком розгортання 5G.

Всесвітня організація охорони здоров’я неодноразово наголошувала, що люди хворіють на коронавірус і в тих країнах, де немає 5G. Проте все ж багато світових країн зупинили його розгортання. А у Великій Британії активісти взагалі пошкодили або спалили понад 70 телевишок.

Тому фахівці ВООЗ створили на своєму сайті сторінку, де викривають конспірологію щодо 5G. Окрім цього, вчені та Єврокомісія дійшли висновку, що нові частоти не становлять небезпеки для здоров’я людей. І випромінювання від мереж не перевищує граничні значення, які встановлені для мобільного зв’язку.

5G у світі

Зв’язку п’ятого покоління досі немає у більшості країн. Перше місце за поширенням 5G займає Китай — нині там уже встановили понад 2,3 мільйона станцій, а приблизна кількість користувачів такого інтернету наразі перевищує мільярд. У Сполучених Штатах із 5G-інтернетом минулого року було понад 100 мільйонів абонентів. У країнах Європи ця кількість перевищує 80 мільйонів.

Нагадаємо, у квітні цього року мешканці одного з сіл Оржицької громади на Полтавщині протестували проти будівництва станції Vodafone, аргументуючи це небезпекою для здоров'я мешканців села, зокрема і дітей.