На Полтавщині мешканці села протестують проти будівництва станції «Водафон»

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На Полтавщині мешканці села протестують проти будівництва станції «Водафон». Про «пристрасті» по станції зв’язку в Зарозі повідомила Оржицька селищна рада.

У липні 2023 року ПрАТ «ВФ Україна» («Водафон») звернулося до селищної ради з проханням дозволити йому побудувати для громади станцію мобільного зв’язку. Для будівництва обрали земельну ділянку в селі Заріг, яка за технічними показниками та з дотриманням санітарних норм для цього підходить.

Але 2 квітня до селищної ради надійшло колективне звернення жителів села Заріг, які були проти будівництва в центрі села вежі та вимагали перенести її в інше місце за межі села. Оржицька селищна рада розглянула колективне звернення та, реагуючи на нього, направила лист до ПрАТ «ВФ Україна» з пропозицією розірвати договір оренди землі та визначити нове місце для базової станції. Розпочате будівництво призупинили.

Щоб урахувати думку громадськості при ухваленні остаточного рішення, селищна рада провела 19 квітня 2024 року громадські слухання. На цих слуханнях були присутні і представники ПрАТ «ВФ Україна», які надали жителям інформацію про технічні можливості станції та про те, що її обладнання не несе жодної небезпеки для мешканців села, зокрема й для дітей.

Більшість зареєстрованих жителів села, присутніх на слуханнях, висловилися за встановлення вежі на визначеній ділянці («за» 39 осіб із 62 присутніх зареєстрованих у селі Заріг жителів, «проти» 22 особи, один утримався). Два нових місця розташування, які запропонували самі жителі, ПрАТ «ВФ Україна» відхилило, мотивуючи тим, що вежа на цих місцях не забезпечить абонентів якісним зв’язком.

У дописі Оржицької селищної ради також йшлося, що провели моніторинг підписантів колективного звернення. За його результатами було встановлено, що:

зі 143 за списком № 69 та 134 пропущені,

без особистих підписів 21 прізвище,

повторюються двічі прізвища 2 людей,

вказані прізвища осіб, не зареєстрованих у с. Заріг та/або тих, які не проживають у селі взагалі — 19 осіб,

двоє дітей віком 15 та 12 років.

Серед підписантів колективного звернення 11 людей підписалися проти встановлення вежі в опитувальному листі під час громадських слухань, а 1 особа з підписом в колективному зверненні під час громадських слухань підписалася за будівництво.

23 квітня 2024 року ПрАТ «ВФ Україна» аргументованим листом повідомило про продовження будівництва вежі на орендованій земельній ділянці у с. Заріг. Але після завершення будівництва і запуску базової станції приватне акціонерне товариство зобов’язується, на вимогу громади, запросити державну санітарно-епідеміологічну службу України. Ця служба має провести натурні вимірювання рівня електромагнітних випромінювань станції мобільного зв’язку сумісно з представниками громади та надати копії протоколів вимірів.

Насамкінець у дописі навели цитату з переписки з провідним інженером-техніком ПрАТ «ВФ Україна» Д. Коробченком:

«У кожному телефоні (смартфоні) є такі самі вузли, як і в базової станції мобільного зв’язку — це приймач і передавач. Так ось, абонент спілкується з іншим співбесідником через базову станцію мобільного зв’язку. Для того, щоб абонент міг спокійно і чути співбесідника, і щоб чули його, на обладнанні базової станції мобільного зв’язку і в телефоні повинні бути приблизно однакові потужності передавача і параметри приймача. Тому на сучасних пристроях потужність передавача автоматично регулюється. Чим ближче телефон до базової станції, тим менше він вмикає потужність свого внутрішнього передавача. І навпаки, чим далі телефон від станції мобільного зв’язку, тим більшу потужність він вмикає для підтримки якісного зв’язку.

Тому рекомендовано встановлювати базові станції якомога ближче до місця знаходження абонентів для рівномірного покриття і навантаження на базову станцію. Набагато безпечніше мати базову станцію поблизу телефону і користуватись телефоном з найменшим рівнем потужності випромінювання вбудованого в телефон передавача, чим спілкуватись через віддалену базову станцію з максимальною потужністю передавача в телефоні, який ви прикладаєте до голови.

Тому пропоную ще раз переглянути пропозицію залишити нас на орендованій нами ділянці і мати чудовий, якісний і безпечний зв’язок у вашому селі для вашої громади. А щодо спотворення загального вигляду, то це дуже перебільшено. Зазвичай наявність в селі якісного зв’язку і мобільного інтернету сприяє притоку бізнесу в цей населений пункт, дає змогу розвиватись як малому, так і середньому бізнесу, і найголовніше — запобігає відтоку молоді з громади. У підсумку зауважу, що зазвичай будівництво нових станцій мобільного зв’язку рентабельне від 2000-2500 жителів. У вас дуже гарний шанс і буде дуже прикро, якщо ви ним не скористаєтесь. Я впевнений, що наша станція мобільного зв’язку буде родзинкою в вашому селі, приводом радості і гордості.»