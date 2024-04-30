Кременчужан просять не гуляти 5 днів у парку «Крюківський»

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 282

1 травня з 8.00 до 12.00 у парку «Крюківський» проводитимуть обробку зелених насаджень та трави від кліщів. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Такі заходи проводять, аби убезпечити людей від укусів паразитів та попередити вірусний кліщовий енцефаліт та хворобу Лайму.

Мешканців міста просять утриматись від відвідування парку до 5 травня. У наступні два дні прохання не заходити на траву та приділити особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування парку.