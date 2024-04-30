Хокейний клуб «Кременчук» 2010 посів ІІ місце на Кубку «Льодограй CUP»

Хокейний клуб «Кременчук» 2010 посів 2-ге місце на Кубку з хокею серед дітей 2010-2011 років народження «Льодограй CUP». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел. «Льодограй CUP» проходив 27-28 квітня у місті Богуслав.
Програвши першу гру «Київському соколу» з рахунком 6-1, попри рахунок до середини останнього періоду «Кременчук» грав на рівних. Потім впевнено переміг у трьох інших поєдинках проти «Київської крижинки» (4-0), «Морських вовків» м. Одеса (5-2) і господарів турніру — команди «Шершні» м. Богуслав (8-2).
Склад команди
Гравець команди Дмитро Даниленко з 7 голами та 5 передачами став найкращим бомбардиром турніру.
Підготував хокейний клуб «Кременчук» 2010 до змагань тренер Олександр Селютін.
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