Смачні рецепти до Великодня від газети «Для дому і сім'ї»: домашні ковбаски у харчовій плівці

Перекрутіть 250 грамів філе на м’ясорубці 2 рази, додайте молоко, сіль, куркуму, перець, подрібнений часник та перемішайте. Частину м’яса, що залишилася, дрібно поріжте та перемішайте з паприкою.
Застеліть плівкою дошку, викладіть 2-3 столових ложки перекрученого м’яса, а посередині розмістіть нарізане філе, після чого скрутіть в ковбаски рулетиком та зав’яжіть плівку з двох сторін вузликом.
Потім помістіть у киплячу воду та кип’ятіть 5-7 хвилин, після чого остудіть та видаліть плівку.
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