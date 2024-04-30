Смачні рецепти до Великодня від газети «Для дому і сім'ї»: домашні ковбаски у харчовій плівці

Домашні ковбаски у харчовій плівці

Інгредієнти:

0,5 філе курки;

100 г молока;

1 зубок часнику;

куркума, паприка, мускатний горіх, сіль;

харчова плівка для мікрохвильових печей.

Перекрутіть 250 грамів філе на м’ясорубці 2 рази, додайте молоко, сіль, куркуму, перець, подрібнений часник та перемішайте. Частину м’яса, що залишилася, дрібно поріжте та перемішайте з паприкою.

Застеліть плівкою дошку, викладіть 2-3 столових ложки перекрученого м’яса, а посередині розмістіть нарізане філе, після чого скрутіть в ковбаски рулетиком та зав’яжіть плівку з двох сторін вузликом.

Потім помістіть у киплячу воду та кип’ятіть 5-7 хвилин, після чого остудіть та видаліть плівку.