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Смачні рецепти до Великодня від газети «Для дому і сім'ї»: домашні ковбаски у харчовій плівці

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 105

 

До Великодня залишилося кілька днів, саме час планувати, які страви подати до святкового столу

Домашні ковбаски у харчовій плівці

Інгредієнти:

  • 0,5 філе курки;
  • 100 г молока;
  • 1 зубок часнику;
  • куркума, паприка, мускатний горіх, сіль;
  • харчова плівка для мікрохвильових печей.

Перекрутіть 250 грамів філе на м’ясорубці 2 рази, додайте молоко, сіль, куркуму, перець, подрібнений часник та перемішайте. Частину м’яса, що залишилася, дрібно поріжте та перемішайте з паприкою.

Застеліть плівкою дошку, викладіть 2-3 столових ложки перекрученого м’яса, а посередині розмістіть нарізане філе, після чого скрутіть в ковбаски рулетиком та зав’яжіть плівку з двох сторін вузликом.

Потім помістіть у киплячу воду та кип’ятіть 5-7 хвилин, після чого остудіть та видаліть плівку.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: домашні ковбаски страви з м'яса смачні рецепти готуємо на Великдень
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