Де у Кременчуці 1 травня не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 1 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 17.00 вул. Віри Холодної, 41А;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

пров. Чорнобаївський, 1-58;

просп. Свободи, 26/41;

вул. Барвінкова,1-30;

вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 61, 67;

вул. Якова Петруся, 130;

вул. Рокитнянська, 27;

вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6;

пров. Якова Петруся, 31-128;

вул. Якова Петруся, 102, 104;

вул. Проліскова, 5, 11;

вул. Івана Франка, 29, 33, 38;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Матвія Дербукова, 1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

вул. Цегляна, 32, 34, 36;

туп. Проточний, 26-38/32;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23. З 8.00 до 19.00 просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліса-Горського, 3-10;

вул. Київська, 64-80, 121;

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки. З 6.00 до 18.00 пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. А. Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Б. Чичибабіна;

вул. Б. Урбанського;

вул. Бузкова;

вул. В. Симоненка;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Генерала Чайки;

вул. Д. Галицького;

вул. Експресівська;

вул. І. Нагнибіди;

вул. І. Сікорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Кропивницького;

вул. М. Вовчка;

вул. М. Міхновського;

вул. Мрії;

вул. Новомиргородська;

вул. О. Пчілки;

вул. Ракетна;

вул. Размислова;

вул. Рокитнянська;

вул. С. Наливайка;

вул. Сосновська;

вул. Хімічна;

вул. Хортицька;

вул. Чайковського;

вул. І. Сікорського;

пров. Токарний, 21/12;

вул. Валентини Федько, 14-29/34;

пров. Вишневий, 26-49;

пр-д Миливський, 3, 4, 6;

вул. Олександра Корпана, 1;

пров. Олени Теліги, 1-17;

вул. Партизанська, 1-10;

вул. Христини Пекарчук, 1/4 – 6.

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