Де у Кременчуці 1 травня не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 18:31
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 1 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
З 8.00 до 17.00
- вул. Віри Холодної, 41А;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- пров. Чорнобаївський, 1-58;
- просп. Свободи, 26/41;
- вул. Барвінкова,1-30;
- вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 61, 67;
- вул. Якова Петруся, 130;
- вул. Рокитнянська, 27;
- вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6;
- пров. Якова Петруся, 31-128;
- вул. Якова Петруся, 102, 104;
- вул. Проліскова, 5, 11;
- вул. Івана Франка, 29, 33, 38;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Матвія Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- вул. Цегляна, 32, 34, 36;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23.
З 8.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10;
- вул. Київська, 64-80, 121;
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
З 6.00 до 18.00
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. А. Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б. Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. Бузкова;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І. Нагнибіди;
- вул. І. Сікорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького;
- вул. М. Вовчка;
- вул. М. Міхновського;
- вул. Мрії;
- вул. Новомиргородська;
- вул. О. Пчілки;
- вул. Ракетна;
- вул. Размислова;
- вул. Рокитнянська;
- вул. С. Наливайка;
- вул. Сосновська;
- вул. Хімічна;
- вул. Хортицька;
- вул. Чайковського;
- вул. І. Сікорського;
- пров. Токарний, 21/12;
- вул. Валентини Федько, 14-29/34;
- пров. Вишневий, 26-49;
- пр-д Миливський, 3, 4, 6;
- вул. Олександра Корпана, 1;
- пров. Олени Теліги, 1-17;
- вул. Партизанська, 1-10;
- вул. Христини Пекарчук, 1/4 – 6.
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