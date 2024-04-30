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Де у Кременчуці 1 травня не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 1 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Віри Холодної, 41А;
  • вул. Марусі Чурай, 3-52;
  • пров. Чорнобаївський, 1-58;
  • просп. Свободи, 26/41;
  • вул. Барвінкова,1-30;
  • вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 61, 67;
  • вул. Якова Петруся, 130;
  • вул. Рокитнянська, 27;
  • вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6;
  • пров. Якова Петруся, 31-128;
  • вул. Якова Петруся, 102, 104;
  • вул. Проліскова, 5, 11;
  • вул. Івана Франка, 29, 33, 38;
  • пров. Василя Стефаника, 30-35;
  • вул. Матвія Дербукова, 1-26;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • вул. Цегляна, 32, 34, 36;
  • туп. Проточний, 26-38/32;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23.

З 8.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліса-Горського, 3-10;
  • вул. Київська, 64-80, 121;
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.

З 6.00 до 18.00

  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. А. Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Б. Чичибабіна;
  • вул. Б. Урбанського;
  • вул. Бузкова;
  • вул. В. Симоненка;
  • вул. В. Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Генерала Чайки;
  • вул. Д. Галицького;
  • вул. Експресівська;
  • вул. І. Нагнибіди;
  • вул. І. Сікорського;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. М. Вовчка;
  • вул. М. Міхновського;
  • вул. Мрії;
  • вул. Новомиргородська;
  • вул. О. Пчілки;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Размислова;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. С. Наливайка;
  • вул. Сосновська;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Хортицька;
  • вул. Чайковського;
  • вул. І. Сікорського;
  • пров. Токарний, 21/12;
  • вул. Валентини Федько, 14-29/34;
  • пров. Вишневий, 26-49;
  • пр-д Миливський, 3, 4, 6;
  • вул. Олександра Корпана, 1;
  • пров. Олени Теліги, 1-17;
  • вул. Партизанська, 1-10;
  • вул. Христини Пекарчук, 1/4 – 6.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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