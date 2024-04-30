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Надзвичайні новини

У Кременчуці помер 16-річний хлопець: поліція встановлює деталі

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 1 377

 

На місці працювала слідчо-оперативна група та ювенальна поліція

*фото ілюстративне

Сьогодні, 30 квітня, близько 16.50 в одній із квартир на вулиці Покровській у Кременчуці помер 16-річний підліток. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, після отримання виклику від медиків на місце прибули слідчо-оперативна група та ювенальна поліція. Тіло хлопця відправили на судово-медичну експертизу. Поліція встановлює причини та обставини його смерті.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині під час відпочинку на Пслі помер підліток, якому раптово стало зле.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: nikopolnews.net
Теги: Кременчук підліток смерть поліція
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