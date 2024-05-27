Ярослав Омельченко з Горішніх Плавнів здобув золото на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів

Цими вихідними, 25-26 травня, в литовському Каунасі відбувся черговий Кубок Європи з дзюдо серед юніорів, де потужним складом з 35 спортсменів виступила збірна України. Загалом 17 українських спортсменів вдалося завоювати нагороди, серед яких і Ярослав Омельченко з Горішніх Плавнів. Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України.
У ваговій категорії понад 100 кг Ярослав Омельченко зумів піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу, здобувши золоту медаль. Це досягнення є значним внеском у загальнокомандний успіх збірної України, яка завоювала перше місце серед усіх команд, випередивши збірні Естонії та Литви.
Окрім Ярослава Омельченка, золото для України принесли також:
Срібні нагороди здобули:
Бронзові медалі у свій актив записали:
Нагадаємо, що нещодавно дзюдоїсти з Горішніх Плавнів здобули шість призових місць на міжнародному турнірі з дзюдо у Словаччині.
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