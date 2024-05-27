Ярослав Омельченко з Горішніх Плавнів здобув золото на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 97

Цими вихідними, 25-26 травня, в литовському Каунасі відбувся черговий Кубок Європи з дзюдо серед юніорів, де потужним складом з 35 спортсменів виступила збірна України. Загалом 17 українських спортсменів вдалося завоювати нагороди, серед яких і Ярослав Омельченко з Горішніх Плавнів. Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України.

У ваговій категорії понад 100 кг Ярослав Омельченко зумів піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу, здобувши золоту медаль. Це досягнення є значним внеском у загальнокомандний успіх збірної України, яка завоювала перше місце серед усіх команд, випередивши збірні Естонії та Литви.

Окрім Ярослава Омельченка, золото для України принесли також:

Назар Вісков (-60 кг)

Саід Магомед Халідов (-73 кг)

Іларія Цуркан (-63 кг)

Анастасія Суперсон (-48 кг)

Ігор Цуркан (-81 кг)

Олексій Болдирєв (-90 кг).

Срібні нагороди здобули:

Данило Авраменко (-60 кг)

Данило Кравченко (-66 кг)

Іван Кутенков (-90 кг).

Бронзові медалі у свій актив записали:

Гліб Дубіна (-66 кг)

Анна Казакова (-78 кг)

Меланія Водянна (-52 кг)

Тетяна Лімзаєва (-52 кг)

Станіслав Корчемлюк (-81 кг)

Владислав Москвич (-100 кг)

Федір Ярошенко (+100 кг).

Нагадаємо, що нещодавно дзюдоїсти з Горішніх Плавнів здобули шість призових місць на міжнародному турнірі з дзюдо у Словаччині.