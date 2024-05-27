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Спорт

Ярослав Омельченко з Горішніх Плавнів здобув золото на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 97

Збірна України посіла перше загальнокомандне місце

Цими вихідними, 25-26 травня, в литовському Каунасі відбувся черговий Кубок Європи з дзюдо серед юніорів, де потужним складом з 35 спортсменів виступила збірна України. Загалом 17 українських спортсменів вдалося завоювати нагороди, серед яких і Ярослав Омельченко з Горішніх Плавнів. Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України.

У ваговій категорії понад 100 кг Ярослав Омельченко зумів піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу, здобувши золоту медаль. Це досягнення є значним внеском у загальнокомандний успіх збірної України, яка завоювала перше місце серед усіх команд, випередивши збірні Естонії та Литви.

 

Окрім Ярослава Омельченка, золото для України принесли також:

  • Назар Вісков (-60 кг)
  • Саід Магомед Халідов (-73 кг)
  • Іларія Цуркан (-63 кг)
  • Анастасія Суперсон (-48 кг)
  • Ігор Цуркан (-81 кг)
  • Олексій Болдирєв (-90 кг).

Срібні нагороди здобули:

  • Данило Авраменко (-60 кг)
  • Данило Кравченко (-66 кг)
  • Іван Кутенков (-90 кг).

Бронзові медалі у свій актив записали:

  • Гліб Дубіна (-66 кг)
  • Анна Казакова (-78 кг)
  • Меланія Водянна (-52 кг)
  • Тетяна Лімзаєва (-52 кг)
  • Станіслав Корчемлюк (-81 кг)
  • Владислав Москвич (-100 кг)
  • Федір Ярошенко (+100 кг).

Нагадаємо, що нещодавно дзюдоїсти з Горішніх Плавнів здобули шість призових місць на міжнародному турнірі з дзюдо у Словаччині.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дзюдо Горішні Плавні
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