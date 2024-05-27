Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

У Кременчуці триває останній тиждень реєстрації дітей до 1 класу

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 132

Кого першочергово зарахують до 1 класу

31 травня у Кременчуці завершується реєстрація дітей до 1 класів у школах. З початку кампанії до закладів загальної середньої освіти Кременчука зареєстрували 1 549 майбутніх учнів. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 27 травня. 

Зазначено, що найбільше батьки зареєстрували до Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» (117 заяв) та ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка (111 заяв). 

— Подати заяву батьки можуть в декілька навчальних закладів, але зарахування до школи, яка не обслуговує територію проживання, проводитиметься виключно на вільні місця, — йдеться у повідомленні. 

Як кременчуцькі батьки можуть зареєструвати дітей

Зареєструватися на порталі інформаційної системи управління освітою можна ТУТ.

У міськраді додають, що після формування електронної заяви до обраного навчального закладу необхідно принести:  

  • заяву одного із батьків/опікунів;
  • копію та оригінал свідоцтва про народження;
  • медичні довідки за формою № 086-1/о (профогляд) та № 063/о (щеплення) — видається сімейним лікарем-педіатром;
  • висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (для дітей з особливими освітніми потребами). 

Першочергово зараховують до 1 класу дітей, які проживають на території обслуговування цією школою, братів або сестер, які вже навчаються в цьому закладі, дітей працівників школи та випускників садочків, що є підрозділом закладу освіти. 

Нагадаємо, торік директор Кременчуцького Департаменту освіти Геннадій Москалик розповів, що у новому навчальному році у школи міста піде на 900 учнів менше.

З 1 червня заклади загальної середньої освіти почнуть формувати списки дітей на навчання та зараховуватимуть дітей до 1 класу.

ПО ТЕМІ:

З 1 вересня у класах має бути не більше 24 першокласників, якщо вони навчаються очно

0
Автор: Телеграф
Теги: 1 клас реєстрація діти школа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх