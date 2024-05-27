У Кременчуці триває останній тиждень реєстрації дітей до 1 класу

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Кого першочергово зарахують до 1 класу

31 травня у Кременчуці завершується реєстрація дітей до 1 класів у школах. З початку кампанії до закладів загальної середньої освіти Кременчука зареєстрували 1 549 майбутніх учнів. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 27 травня.

Зазначено, що найбільше батьки зареєстрували до Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» (117 заяв) та ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка (111 заяв).

— Подати заяву батьки можуть в декілька навчальних закладів, але зарахування до школи, яка не обслуговує територію проживання, проводитиметься виключно на вільні місця, — йдеться у повідомленні.

Як кременчуцькі батьки можуть зареєструвати дітей

Зареєструватися на порталі інформаційної системи управління освітою можна ТУТ.

У міськраді додають, що після формування електронної заяви до обраного навчального закладу необхідно принести:

заяву одного із батьків/опікунів;

копію та оригінал свідоцтва про народження;

медичні довідки за формою № 086-1/о (профогляд) та № 063/о (щеплення) — видається сімейним лікарем-педіатром;

висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (для дітей з особливими освітніми потребами).

Першочергово зараховують до 1 класу дітей, які проживають на території обслуговування цією школою, братів або сестер, які вже навчаються в цьому закладі, дітей працівників школи та випускників садочків, що є підрозділом закладу освіти.

Нагадаємо, торік директор Кременчуцького Департаменту освіти Геннадій Москалик розповів, що у новому навчальному році у школи міста піде на 900 учнів менше.

З 1 червня заклади загальної середньої освіти почнуть формувати списки дітей на навчання та зараховуватимуть дітей до 1 класу.