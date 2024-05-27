У Кременчуці триває останній тиждень реєстрації дітей до 1 класу

31 травня у Кременчуці завершується реєстрація дітей до 1 класів у школах. З початку кампанії до закладів загальної середньої освіти Кременчука зареєстрували 1 549 майбутніх учнів. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 27 травня.
Зазначено, що найбільше батьки зареєстрували до Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» (117 заяв) та ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка (111 заяв).
Зареєструватися на порталі інформаційної системи управління освітою можна ТУТ.
У міськраді додають, що після формування електронної заяви до обраного навчального закладу необхідно принести:
Першочергово зараховують до 1 класу дітей, які проживають на території обслуговування цією школою, братів або сестер, які вже навчаються в цьому закладі, дітей працівників школи та випускників садочків, що є підрозділом закладу освіти.
Нагадаємо, торік директор Кременчуцького Департаменту освіти Геннадій Москалик розповів, що у новому навчальному році у школи міста піде на 900 учнів менше.
З 1 червня заклади загальної середньої освіти почнуть формувати списки дітей на навчання та зараховуватимуть дітей до 1 класу.
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