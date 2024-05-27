На Кременчуччині легковик збив неповнолітню велосипедистку — поліція

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Сьогодні, 27 травня, близько 8.10 у селі Погребняки на Кременчуччині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 38-річний водій автомобіля ВАЗ збив 14-річну дівчину, що їхала на велосипеді.

Внаслідок зіткнення потерпілу із травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, минулого тижня на одному з перехресть у Кобеляках легковик збив велосипедистку.