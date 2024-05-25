У Кобеляках на перехресті збили велосипедистку — поліція

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Учора, 24 травня, близько 14.00 на одному із перехресть у Кобеляках сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 42-річний водій автомобіля ЗАЗ збив 51-річну місцеву мешканку, що їхала на велосипеді.

Жінку із травмами відвезли до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, днями у Кременчуці легковик збив 7-річного велосипедиста.