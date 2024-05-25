Реформа старшої школи: якими будуть професійні ліцеї

З 2027-го року старшокласники обиратимуть між трирічним навчанням у академічному ліцеї та здобуттям освіти у профліцеї вже після 9-го класу
Реформа старшої школи, яку запровадять уже у 2027 році, передбачає створення академічних та професійних ліцеїв. Навчання в академічних ліцеях триватиме три роки, це така собі підготовка до вступу до вишів. Професійні ліцеї надаватимуть повну загальну середню освіту та одразу навчатимуть обраній професії. Загальна ідея — збільшити кількість учнів, що після 9-го класу підуть до закладів профтехосвіти. Бо країні потрібні фахівці, що зможуть її відбудувати.
Ми вже розповідали про те, які зміни чекають на бажаючих продовжити навчання в академічних ліцеях.
Старша профільна школа професійного спрямування з’явиться на базі закладів професійно-технічної освіти й закладів фахової передвищої освіти, які функціонують уже зараз.
Основна мета реформи — збільшити кількість здобувачів професійної освіти.
Наразі лише 35% випускників дев’ятих класів обирають професійну освіту, тоді як у Німеччині, Швейцарії та Австрії — до 70%. У більшості європейських країн намагаються випускати понад 50% студентів із професійною освітою. У Міносвіти вважають, що до профнавчання потрібно залучити щонайменше 45% випускників.
Проте освітяни зазначають — профосвіта не користується популярністю, та вважається не престижною, через що діти обирають навчання у вишах. Це саме те, з чим має боротися реформа.
Думаю, реформа призведе до змагання між академічними ліцеями, професійними ліцеями та коледжами за учнів. Заклади загальної середньої освіти намагатимуться залишити більше випускників у себе, тоді як професійні ліцеї та коледжі намагатимуться привабити абітурієнтів для навчання у себе.
Після закінчення професійного коледжу учні зможуть одразу йти працювати. Якщо ж вони вирішать, що для кар’єрного росту їм потрібна вища освіта, то і з професійного коледжу, і з фахового коледжу буде можливість вступати до закладів вищої освіти: за результатами ЗНО/НМТ та на конкурентній основі.
До речі, з початку повномасштабного вторгнення багато випускників професійних училищ намагаються продовжити навчання у вишах. Вступ до вишів спростився, бо зараз випускники складають НМТ замість ЗНО, що також вплинуло на збільшення кількості бажаючих здобути вищу освіту.
На отримання профтехосвіти немає великих черг, а це призвело до поступового скорочення закладів професійної освіти у місті. Частину з них об'єднали, і в Кременчуці залишилось чотири заклади профтехосвіти. Під час попередніх реформ зникли й деякі спеціальності, яким раніше навчали у Кременчуці.
— Деякі заклади професійної освіти є монополістами з підготовки фахівців певних професій, які є затребуваними на ринку праці. Наприклад, на Полтавщині лише ВПУ № 7 готує верстатників широкого профілю, операторів верстатів з програмним управлінням, — каже Микола Несен. — Майже ніхто не готує електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, а попит на ці професії у роботодавців високий. Будівельним професіям у Кременчуці взагалі ніхто крім нас не навчає, хоча «відбудуємо Україну разом». А в Полтаві лише в одному навчальному закладі є одна будівельна професія. Тому і потрібно займатися підготовкою цих професій.
— А які професії мають найбільший попит серед абітурієнтів?
— Цікаво, що реалії ринку праці не збігаються з популярністю професій серед студентів. Наприклад, в абітурієнтів ВПУ № 7 найбільшим попитом користуються оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Вони мріють про майбутнє в IT, адже можуть продовжити навчання у виші. Далі по популярності серед здобувачів освіти — електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та оператори верстатів з програмним управлінням. Дівчата частіше обирають професію обліковця з реєстрації бухгалтерських даних. А на ринку праці зовсім інша картина: в першу чергу шукають верстатника широкого профілю, зварника, оператора верстатів з програмним управлінням, електромонтера тощо. При цьому підприємства зацікавлені у працевлаштуванні випускників професійних училищ та готові надавати їм робочі місця. Учні професійних училищ мають можливість проходити практику на підприємствах.
У Міносвіти кажуть, що закладам професійної освіти потрібні великі інвестиції: багато закладів, що не оновлювалися десятками років. А для значного збільшення студентів, потрібно покращити матеріальну базу, оновити устаткування, створити умови у гуртожитках тощо.
— Міністерство освіти та науки України та обласні державні адміністрації працюють над покращенням матеріально-технічної бази закладів професійної освіти. Попри війну, держава виділила у цьому році майже 500 млн грн на створення при професійно-технічних навчальних закладів навчально-практичних центрів, — каже Микола Несен. — У Кременчуці, наприклад, створюється навчально-практичний центр для підготовки верстатників широкого профілю. У регіональному центрі профтехосвіти № 1 з’являється центр зі сфери харчових технологій.
Для створення центру у ВПУ № 7 виділено понад 11 мільйонів гривень, з яких 8 мільйонів — кошти державного бюджету, а решта — обласного. Це дозволить придбати 15 нових сучасних металорізальних верстатів та інше необхідне обладнання.
В Україні також проходить відбір на створення профорієнтаційних хабів. Швейцарсько-український проект направлений на залучення закладів загальної середньої освіти до професійних та професійно-технічних навчальних закладів.
Полтавська область подала два заклади: ВПУ № 7 та Решетилівський професійний аграрний ліцей. Завдяки міжнародним проєктам заклади професійної освіти отримують сучасне обладнання: до ВПУ № 7 вже завезено 17 одиниць сучасного обладнання. Це фрезерні та токарні верстати, верстати з програмним управлінням, волоконний лазер. Покращення матеріально-технічної бази дозволить навчати дітей за сучасними технологіями та зробити професійно-технічну освіту більш привабливою для абітурієнтів, що обирають заклад для навчання. Відповідно підприємства отримають якісне поповнення необхідних фахівців.
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