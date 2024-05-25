На Полтавщині завершили посівну

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Завершили цього року посівну у порівнянні з минулим роком значно раніше

Цього року на Полтавщині посівну завершили значно раніше у порівнянні з минулим роком. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Окрім цього, аграрії області висіяли найбільшу кількість кукурудзи в Україні у порівнянні з іншими областями.

Наші аграрії засіяли всі заплановані площі та продовжують тримати лідируючі позиції. Цьогоріч посіяли майже пів мільйона гектарів кукурудзи. Це найбільший показник в Україні. Посів ярих сільськогосподарських культур завершили, засіяли майже півтора мільйона гектарів, — говорить Пронін.

Цієї весни на Полтавщині висіяли:

кукурудза — 498,4 тис. га;

соняшник — 393,2 тис. га;

соя — 204,1 тис. га;

цукрові буряки — 29 тис. га;

ячмінь — 73 тис. га;

картопля та овочеві культури — 83,7 тис. га.

Також начальник Полатвської ОВА додав, що наразі усі сільськогосподарські культури знаходяться у задовільному стані, а їхнього обсягу вистачить для забезпечення усієї області.

Нагадаємо, станом на початок квітня в області майже на 95% була завершена посівна. Минулого року у такий час її тільки розпочинали.