На Полтавщині завершили посівну

Цього року на Полтавщині посівну завершили значно раніше у порівнянні з минулим роком. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Окрім цього, аграрії області висіяли найбільшу кількість кукурудзи в Україні у порівнянні з іншими областями.
Цієї весни на Полтавщині висіяли:
Також начальник Полатвської ОВА додав, що наразі усі сільськогосподарські культури знаходяться у задовільному стані, а їхнього обсягу вистачить для забезпечення усієї області.
Нагадаємо, станом на початок квітня в області майже на 95% була завершена посівна. Минулого року у такий час її тільки розпочинали.
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