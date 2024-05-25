Канабіс виключили із переліку особливо небезпечних наркотиків

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Тепер канабіс віднесли до списку рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, обіг яких допускається з певною метою

Канабіс виключили і списку особливо небезпечних наркотиків. Про це у своєму телеграм-каналі заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його словами, сьогодні, 25 травня, Уряд вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. № 770.

Відбулося це на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду конопель».

У своєму повідомленні Тарас Мельничук пояснює, що канабіс та похідні від нього речовини виключили зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Стосується це також і тетрагідроканабінолу — його теж виключили зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Водночас їх включили до списку рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, обіг яких допускається для використання з навчальною метою, освітньою, науковою та науково-технічною діяльністю, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин і лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Встановлено, що з 16.02.2027 гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3 відсотка, — додає Мельничук.

Набудуть чинності ці зімни із 16 серпня 2024 року.

Нагадаємо, вже у липні у дію вступить підписаний ще у лютому Президентом закон про легалізацію медичного канабісу.