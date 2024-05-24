«Друг просить у борг»: Кіберполіція застерігає від афер з використанням діпфейків

Вчора, 22:00 Переглядів: 119

Кіберполіція застерігає громадян від однієї з найпоширеніших шахрайських схем — «друг просить у борг». Шахраї привласнюють облікові записи громадян у месенджерах і надсилають їхнім знайомим повідомлення з проханням терміново скинути гроші на підконтрольну картку.

Ще однією модифікацією цієї схеми є розповсюдження фішингових посилань з проханням проголосувати за дитину в конкурсі. У такий спосіб зловмисники переконують користувачів ввести авторизаційні дані на фейкових ресурсах.

З розвитком технологій, нейромереж та штучного інтелекту, зловмисники почали активно використовувати нові можливості для шахрайства. Діпфейк фішинг — це різновид шахрайства, при якому використовується спеціальне програмне забезпечення для створення підробних відео або аудіо. Ці фальшиві матеріали виглядають та звучать майже як справжні, і використовуються для того, щоб переконати жертв розкрити особисту інформацію, здійснити фінансові транзакції або надати доступ до корпоративних ресурсів.

Як захиститися від діпфейк фішингу:

Зателефонуйте другу, який надіслав запит, щоб підтвердити його наміри, за відомим вам номером.

Запитайте друга про те, що можете знати тільки ви — таке питання відразу викриє шахрая.

Напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень.

Використовуйте сучасні антивірусні програми та системи захисту від фішингових атак.

Більше інформації про те, як убезпечити себе від діпфейк фішингу та захистити свої акаунти від можливого зламу, читайте на сайті кіберполіції.

Діпфейки можуть використовуватися ворогом для проведення ІПсО, тому важливо отримувати та звіряти інформацію з офіційними джерелами та використовувати фактчекінг. Детальніше про це можна прочитати на офіційних сторінках кіберполіції: інформація з офіційних джерел та фактчекінг.