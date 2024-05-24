Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

«Друг просить у борг»: Кіберполіція застерігає від афер з використанням діпфейків

Вчора, 22:00 Переглядів: 119

З розвитком технологій, нейромереж та штучного інтелекту, зловмисники почали активно використовувати нові можливості для шахрайства

Кіберполіція застерігає громадян від однієї з найпоширеніших шахрайських схем — «друг просить у борг». Шахраї привласнюють облікові записи громадян у месенджерах і надсилають їхнім знайомим повідомлення з проханням терміново скинути гроші на підконтрольну картку.

Ще однією модифікацією цієї схеми є розповсюдження фішингових посилань з проханням проголосувати за дитину в конкурсі. У такий спосіб зловмисники переконують користувачів ввести авторизаційні дані на фейкових ресурсах.

З розвитком технологій, нейромереж та штучного інтелекту, зловмисники почали активно використовувати нові можливості для шахрайства. Діпфейк фішинг — це різновид шахрайства, при якому використовується спеціальне програмне забезпечення для створення підробних відео або аудіо. Ці фальшиві матеріали виглядають та звучать майже як справжні, і використовуються для того, щоб переконати жертв розкрити особисту інформацію, здійснити фінансові транзакції або надати доступ до корпоративних ресурсів.

Як захиститися від діпфейк фішингу:

  • Зателефонуйте другу, який надіслав запит, щоб підтвердити його наміри, за відомим вам номером.
  • Запитайте друга про те, що можете знати тільки ви — таке питання відразу викриє шахрая.
  • Напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень.
  • Використовуйте сучасні антивірусні програми та системи захисту від фішингових атак.

Більше інформації про те, як убезпечити себе від діпфейк фішингу та захистити свої акаунти від можливого зламу, читайте на сайті кіберполіції.

Діпфейки можуть використовуватися ворогом для проведення ІПсО, тому важливо отримувати та звіряти інформацію з офіційними джерелами та використовувати фактчекінг. Детальніше про це можна прочитати на офіційних сторінках кіберполіції: інформація з офіційних джерел та фактчекінг.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: кіберполіція шахрайство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх