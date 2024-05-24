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Кременчук, Освіта

Які школи можуть закрити у Кременчуцькому районі: відповідь РВА

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 412

Нині в Україні триває реформа в освіті

З 2025 року у Кременчуцькому районі будуть працювати ті школи, де навчається понад 45 дітей, а з 2026 року — понад 60 дітей. Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на брифінгу 24 травня. 

— Вся освітня мережа потребує оптимізації, — сказав Лєднік. 

Нагадаємо, що нині в Україні триває реформа у середній освіті. Зі змінами планується, що у майбутньому школи не матимуть 10-11 класи — в країні створять мережу старшої профільної освіти. Тобто діти після 9 класу зможуть обирати профільну школу (ліцеї — ред.), де навчатимуться з 10 по 12 класи. Ці реформи почнуть діяти у 2027-2029 роках.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне Відео: Артем Коваленко
Теги: школа реформа освіти ліцеї
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