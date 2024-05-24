Які школи можуть закрити у Кременчуцькому районі: відповідь РВА

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З 2025 року у Кременчуцькому районі будуть працювати ті школи, де навчається понад 45 дітей, а з 2026 року — понад 60 дітей. Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на брифінгу 24 травня.

— Вся освітня мережа потребує оптимізації, — сказав Лєднік.

Нагадаємо, що нині в Україні триває реформа у середній освіті. Зі змінами планується, що у майбутньому школи не матимуть 10-11 класи — в країні створять мережу старшої профільної освіти. Тобто діти після 9 класу зможуть обирати профільну школу (ліцеї — ред.), де навчатимуться з 10 по 12 класи. Ці реформи почнуть діяти у 2027-2029 роках.