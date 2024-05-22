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У Кременчуці легковик збив 7-річного велосипедиста

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 381

 

Хлопчика госпіталізували з травмами

Учора, 21 травня, у Кременчуці на перехресті вулиці Сержанта Мельничука та провулка Приозерного сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, 60-річний водій автомобіля ВАЗ збив 7-річного хлопчика, який їхав на велосипеді. Дитину з травмами госпіталізували.

 

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує встановлювати причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині Lexus зіткнувся з неповнолітнім велосипедистом — хлопець помер у лікарні.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: велосипед велосипедист неповнолітній збили людину ДТП аварія
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