У чотирьох громадах Полтавщини застосували графіки аварійних відключень

Сьогодні, 22 травня, з 9.30 у чотирьох громадах Полтавщини застосували графіки аварійного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі Полтаваобленерго.
За словами начальника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна, без світла наразі перебувають 19 тисяч побутових та понад 1,3 тисячі юридичних споживачів у Миргородській, Лубенській, Гадяцькій та Лохвицькій громадах.
У цих регіонах встановили ліміт розвантаження на 20 МВт.
Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів з 00.00 до 7.00 та з 18.00 до 24.00.
У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
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