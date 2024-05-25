У Кременчуцькому районі планують створити 14 академічних ліцеїв: у яких громадах їх не буде

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Обговорення щодо кількості академічних ліцеїв, які діятимуть у Кременчуцькому районі, триватимуть до осені

Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації погодив створення 14 академічних ліцеїв у Кременчуцькому районі. Громади району подавали створення 22 таких закладів. Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час брифінгу 24 травня.

За його словами, академічних ліцеїв не буде у Кам’янопотоківській, Новогалещинській, Омельницькій, Оболонській і в Пришибській громадах.

— Враховуючи стан доріг на території Кременчуцького району, то доцільно зберегти ліцеї у кожній громаді, щоб діти мали змогу здобувати освіту не долаючи великі відстані по Кременчуцькому районі. Обговорення триватиме до осені, — сказав керівник РВА.

Що передувало

Академічні ліцеї створюють в рамках реформи середньої освіти. У майбутньому школи не матимуть 10-11 класи — в країні створять мережу старшої профільної освіти. Тобто діти після 9 класу зможуть обирати профільну школу (ліцеї — ред.), де навчатимуться з 10 по 12 класи. Ці реформи почнуть діяти у 2027-2029 роках, а отже сьогоднішні четвертокласники й шестикласники через 3-5 років будуть обирати, де і за яким профілем їм навчатись.

Реформа також вплине і на тип закладів освіти. Тобто ті ліцеї, які сьогодні набирають на 10-11 класи, у майбутньому можуть стати гімназіями й тоді викладатимуть лише до 9 класу.

Трирічну старшу школу викладатимуть в академічних та професійних ліцеях (або у коледжах — ред.).

У академічних ліцеях діти обиратимуть профіль і поглиблено вивчатимуть ті предмети, які будуть необхідними для них при подальшому навчанні в університетах. У професійних ліцеях даватимуть базу для інших професій, які не потребують здобуття вищої освіти, як це роблять, наприклад в сьогоднішніх училищах.

З вересня 2025 року Кременчуцький район не братиме участі у пілотному проєкті реформи середньої освіти, заявив директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.