Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта, Відео

У Кременчуцькому районі планують створити 14 академічних ліцеїв: у яких громадах їх не буде

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 323

Обговорення щодо кількості академічних ліцеїв, які діятимуть у Кременчуцькому районі, триватимуть до осені

Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації погодив створення 14 академічних ліцеїв у Кременчуцькому районі. Громади району подавали створення 22 таких закладів. Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час брифінгу 24 травня. 

За його словами, академічних ліцеїв не буде у Кам’янопотоківській, Новогалещинській, Омельницькій, Оболонській і в Пришибській громадах. 

— Враховуючи стан доріг на території Кременчуцького району, то доцільно зберегти ліцеї у кожній громаді, щоб діти мали змогу здобувати освіту не долаючи великі відстані по Кременчуцькому районі. Обговорення триватиме до осені, — сказав керівник РВА.

Що передувало

Академічні ліцеї створюють в рамках реформи середньої освіти. У майбутньому школи не матимуть 10-11 класи — в країні створять мережу старшої профільної освіти. Тобто діти після 9 класу зможуть обирати профільну школу (ліцеї — ред.), де навчатимуться з 10 по 12 класи. Ці реформи почнуть діяти у 2027-2029 роках, а отже сьогоднішні четвертокласники й шестикласники через 3-5 років будуть обирати, де і за яким профілем їм навчатись. 

Реформа також вплине і на тип закладів освіти. Тобто ті ліцеї, які сьогодні набирають на 10-11 класи, у майбутньому можуть стати гімназіями й тоді викладатимуть лише до 9 класу.

Трирічну старшу школу викладатимуть в академічних та професійних ліцеях (або у коледжах — ред.).

У академічних ліцеях діти обиратимуть профіль і поглиблено вивчатимуть ті предмети, які будуть необхідними для них при подальшому навчанні в університетах. У професійних ліцеях даватимуть базу для інших професій, які не потребують здобуття вищої освіти, як це роблять, наприклад в сьогоднішніх училищах.

З вересня 2025 року Кременчуцький район не братиме участі у пілотному проєкті реформи середньої освіти, заявив директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський. 

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: НУШ Відео: Артем Коваленко
Теги: реформа освіти академічні ліцеї
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх