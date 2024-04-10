Старша профільна освіта по-новому: у МОН обрали 25 шкіл для пілотування проєкту

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В Україні анонсували підготовку до пілотування профільної середньої освіти. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. 25 ініціативних шкіл України першими розроблять та адаптують нові освітні моделі. З 2025 року на базі двадцяти п’яти навчальних закладів почнуть адаптовувати профільну середню освіту. За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, у міністерстві хочуть змінити культуру освітнього середовища.

«Ми посттоталітарна й постколоніальна країна. Наша система освіти формувалася під упливом тоталітаризму й авторитаризму. Вони впливали на моделі взаємодії в освітніх середовищах: університетах, школах. Чи можемо ми сформувати в авторитарному, вертикально інтегрованому середовищі вільнодумну, креативну, сміливу особистість? Імовірніше, це відбувається всупереч, ніж завдяки. Тому зміна культури в освітньому середовищі — завдання національної безпеки. Вигравши війну, ми можемо програти мир, якщо кардинально не змінимо освітнє середовище. Якщо Україна не буде готовою до життя у вільному й демократичному світі», — констатував Оксен Лісовий міністр.



У МОН повідомляють, що з 2027 року в Україні почнеться реалізація реформи профільної середньої освіти. Мета реформи: забезпечити свободу вибору учнів старшої школи. Старшокласники зможуть обирати профіль навчання, курси та навчальні предмети, йдеться на сайті МОН.

Крім гнучкості навчальних програм, у МОН також визначили три напрямки, за якими ліцеї зможуть формувати профілі.

Серед них:STEM, мовно-літературний, суспільно-гуманітарний.

«Кожен ліцей пропонуватиме на вибір щонайменше три профілі в межах одного, двох або трьох кластерів. У фіксованих класах учні вивчатимуть лише обов’язкові навчальні предмети/курси. Для вивчення вибіркового циклу (профільних і поза профілем) школи формуватимуть міжкласні групи», — додали у МОН.



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