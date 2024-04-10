Старша профільна освіта по-новому: у МОН обрали 25 шкіл для пілотування проєкту

В Україні анонсували підготовку до пілотування профільної середньої освіти. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. 25 ініціативних шкіл України першими розроблять та адаптують нові освітні моделі. З 2025 року на базі двадцяти п’яти навчальних закладів почнуть адаптовувати профільну середню освіту. За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, у міністерстві хочуть змінити культуру освітнього середовища.
У МОН повідомляють, що з 2027 року в Україні почнеться реалізація реформи профільної середньої освіти. Мета реформи: забезпечити свободу вибору учнів старшої школи. Старшокласники зможуть обирати профіль навчання, курси та навчальні предмети, йдеться на сайті МОН.
Крім гнучкості навчальних програм, у МОН також визначили три напрямки, за якими ліцеї зможуть формувати профілі.
Серед них:STEM, мовно-літературний, суспільно-гуманітарний.
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