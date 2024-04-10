На правобережжі Кременчука планують реорганізувати два дитсадки

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 251

На правобережжі Кременчука планують реорганізувати два дитсадки, які знаходяться поруч. Відповідне рішення виносять на сесію Кременчуцької міської ради, яка відбудеться сьогодні, 10 квітня. Його мають ухвалити депутати.

У проєкті рішення йдеться, що Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №21, що у пров. Правобережний, 14А, приєднають до Кременчуцького закладу дошкільної освіти (центр розвитку дитини) №26, що у пров. Правобережний, 14.

Нагадаємо, це вже не перша реорганізація дошкільних закладів у Кременчуці. Раніше ми писали про об'єднання дитячих садків №23 та 82, а також дитсадка №1 та Кременчуцької початкової школи №15.